1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hakkari'yi 13 kadın süslüyor

Hakkari'de "Şehrin gülümseyişleri" sloganıyla bir araya gelen 13 kadın, devlet desteğiyle kurulan seralarda yetiştirdikleri süs bitkileriyle kurum, kuruluş ve kafelerin bahçeleri ile parkları renklendiriyor
 21 Mayıs 2019 23:01
Yazdır
Hakkari'yi 13 kadın süslüyor

Hakkari'de, girişimci 13 kadının devlet desteğiyle kurulan seralarda yetiştirerek pazarladığı süs bitkileri, kentin birçok noktasını renklendiriyor.

"Şehrin gülümseyişleri" sloganıyla bir araya gelen Çiçeklerin Özü Kadın Kooperatifi üyesi 13 kadın, "Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinde Kadın Çiftçi" projesi kapsamında sera kurmaya karar verdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından üç yıl önce alınan 250 bin lira destekle Kırıkdağ köyü Aşağı Derecik Mahallesi'nde bin metrekare alanda iki ayrı sera oluşturan kadınlar, burada yılın belli dönemlerinde süs bitkisi ve sebze yetiştiriyor.

- "Kadın elinin değdiği her şey güzel, özellikle de çiçekler"

Mart ayında ektikleri tohumlardan ürün almaya başlayan kadınlar, ürettikleri kadife, horoz ibiği, gazanya, yıldız çiçeği, taflan, pitos, begunya ve petunya gibi süs bitkilerini kentteki kurum, kuruluş, kafe ile park işletmecilerine pazarlıyor.

Ürünlerin bahçe ve parklara ekim işlemini de yapan kadınlar, elde ettikleri kazançla aile bütçelerine destek oluyor.

Ramazan ayında da günün büyük bölümünü serada ya da çiçek bakımıyla geçiren kadınlar, ürettiklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyor.

Kooperatif Başkanı Sibel Adıyaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu sıralar seralarda süs bitkisi üretimi yaptıklarını anlattı.

Yetiştirdikleri süs bitkileriyle aynı zamanda peyzaj çalışması yaptıklarını belirten Adıyaman, "13 bayan bu çalışmalarda yer alıyor. Süs bitkilerine talep daha çok kurumlardan geliyor. Bunun yanı sıra parklardan, kafelerden de talep var. 13 bayana istihdam sağlıyoruz. Bu çalışmalarda yer alan bayanlar aile bütçelerine katkı sağlıyor." dedi.

Son olarak Hakkari Evi'nin bahçesine süs bitkileri yerleştirdiklerini kaydeden Adıyaman, şöyle konuştu:

"Mart ayında ekimine başlıyoruz. Bu tohumlar büyüyüp süs bitkisi oluyorlar. Bu hale geldikten sonra da bunları peyzaj çalışmalarında kullanıyoruz. İklime uygun süs bitkisi üretmek zorundayız çünkü iklime uygun olmadığında verim alınamıyor. Kadife, horoz ibiği, gazanya, yıldız çiçeği, taflan, pitos, begonya ve petunya dediğimiz çiçekler ile bunların dışında da süs bitkileri var."

Adıyaman, ürünlere bu sene daha iyi talep olduğunu dile getirerek, "Kadın elinin değdiği her şey güzel özellikle de çiçekler. Bizim ürettiğimiz çiçekler Hakkari'yi süslüyor. Ramazan ayında oruçlu halde hem seralara gidip çalışıyoruz hem de ekim işini yapıyoruz. Büyük emek veriliyor." ifadesini kullandı.

Kadınlardan Hatice Çiftçi de bazı günler 5 saat serada çalıştıklarını aktararak bu işi severek yaptıklarını söyledi.

Elde ettikleri gelirle ailenin ihtiyaçlarını giderdiklerini vurgulayan Çiftçi, "Kadınların ayakları üzerinde durması önemlidir." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çok sevdiği acı, dilini yakınca gerçeği öğrendi!
21 Mayıs 2019 22:51		 Tableti çalınan çocuğun yüzünü polis güldürdü
21 Mayıs 2019 22:21
Hobi olarak başladı! Şimdi mesleği oldu
21 Mayıs 2019 21:48		 Maarif Müfettişi, tedavi gördüğü hastanede öldü
21 Mayıs 2019 21:30
Dede-torun mavi kapaklarla 210 kişiye umut oldu
21 Mayıs 2019 21:26		 Bakan Dönmez, bakanlık çalışanlarıyla iftarda buluştu
21 Mayıs 2019 20:56
Türk iş adamlarından şehit aileleri için iftar sofrası
21 Mayıs 2019 20:41		 Cüce gezegenin altında okyanus olabilir
21 Mayıs 2019 20:32
Sağlık ekipleri tansiyon konusunda vatandaşı uyardı
21 Mayıs 2019 19:44		 Meteorolojiden akdeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
21 Mayıs 2019 19:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğretmenlerin, yaramazlık yapan öğrencinin kulağını çekmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede, yabancı dil tazminatı miktarları artırılmalı!
22 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
Bayramdan önce kaskoda son fırsat
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Game of Thrones 7
saman 11
kavuşmak hayal oldu 2
hemolyse 2
dahaca 2
muhafazakar tarihçilerin intihalci olmaları 3
akşam dışarı çıkmak için eşinden izin alan erkek 12
vefa 3
Din kültürü dersinin zorunlu,matematiğin secmeli olmasi 1
umursamamak 2
SON İLANLAR
Ankara Sosyal Bilimler Ünv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
Kırklareli Ünv. Fen Bilimleri Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
Kırklareli Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora İlanı
Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
MSB 42. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eskişehir Sarıcakaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 76 İşçi Alacak
Çankırı Germece Grub 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam