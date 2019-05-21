1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP'li Belediye Başkan Yardımcısına saldırı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç, 2 kişi tarafından saldırıya uğradı.
 21 Mayıs 2019 23:16
Yazdır
CHP'li Belediye Başkan Yardımcısına saldırı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç, 2 kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırı nedeniyle kolu kırılan Başkan Yardımcısı Koç hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Alaşehir ilçesine bağlı Yenice Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir Belediyesi Personellerden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç, akşam saatlerinde belediye binasından ayrılarak 19 Mayıs Caddesi'nde ilerlerken Yıldız Camii yakınlarında belediyeden çıkışları verilen Mustafa C. ve Mehmet Y. isimli şahısların saldırısına uğradı. Belediye Başkan Yardımcısı Koç'un yanına gelerek hakaretler eşliğinde bir anda saldırıya geçen 2 saldırgan tekme ve yumruklarla Koç'u darp etti.

"Bu iş burada bitmedi"

Saldırı nedeniyle Koç yere düşerken, Mustafa C. ve Mehmet Y. Başkan Yardımcısı Koç'u darp etmeye devam etti. Koç'a gerçekleştirilen saldırı sırasında iki saldırganın "Bu iş burada bitmedi" dediği öğrenildi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar olay yerinden kaçarken aldığı darbelerle yaralanan Başkan Yardımcısı Koç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırganların yakalanması için emniyet ekipleri çalışma başlattı.

Saldırı nedeniyle hastanede tedavi altına alınan Koç'un kolunun kırıldığı, yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler meydana geldiği öğrenildi. Haberi alır almaz hastaneye giden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, saldırıyı lanetlediğini belirterek saldırının tekrarlanmaması için önlem alınması gerektiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eyüpsultan'da bir çocuk inşaat çukuruna düştü
21 Mayıs 2019 23:31		 Evlilik vaadiyle 300 bin liralık dolandırıcılık!
21 Mayıs 2019 22:56
Otomobilini park etmek isterken kızını ezdi
21 Mayıs 2019 22:46		 Tekirdağ'da denize giren emekli yarbay boğuldu
21 Mayıs 2019 21:19
Gaziantep'te trafik kazası: 11 yaralı
21 Mayıs 2019 21:04		 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını ateşe verip köprüden atladı
21 Mayıs 2019 18:46
Sakarya'da 4 kişinin öldüğü silahlı çatışmada 3 tutuklama
21 Mayıs 2019 18:41		 Hırsızlık şüphelisi rezidansta yakalandı
21 Mayıs 2019 18:10
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilde yangın
21 Mayıs 2019 17:53		 4 imam hatip, çöken tente davasında hakim karşına çıktı
21 Mayıs 2019 17:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğretmenlerin, yaramazlık yapan öğrencinin kulağını çekmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede, yabancı dil tazminatı miktarları artırılmalı!
22 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
Bayramdan önce kaskoda son fırsat
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
marketlerde satılan ucuz etler 12
İdeal varoluş frekansı 3
dudak bükmek 1
kısa entri yazamamak 3
deneme 1
yusuf peygamber 2
selamsız bandosu 3
osmanlı tokadı 1
Değeri sonradan anlaşılan başlıklar 4
alyans takmayan eşler 5
SON İLANLAR
Ankara Sosyal Bilimler Ünv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
Kırklareli Ünv. Fen Bilimleri Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
Kırklareli Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora İlanı
Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
MSB 42. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eskişehir Sarıcakaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 76 İşçi Alacak
Çankırı Germece Grub 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam