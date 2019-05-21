Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, "Hepimiz biliyoruz ki her işin başı hukuk, adalet, hakkaniyet ve liyakat. Bu değerleri güçlü tuttuğunuz sürece toplumsal refah başlıyor." dedi.

Ankara Üniversitesi ile Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfının (TÜSİAV), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde düzenlediği "Vakıflar hukuku" başlıklı panelin açılışında konuşan Prof. Dr. İbiş, dayanışma ve birlikte olma duygusunun insanlık var oldukça yaşayamaya devam edeceğini söyledi.

Türk kültüründe vakıflaşmanın çok önemli bir yeri olduğunu belirten İbiş, "Paylaşmayı seven bir toplumuz ama hepimizin içinde bir kuşku vardır. 'Veriyoruz ama amacına uygun kullanılıyor mu?' diye sorarız. Burada elbette kurumsal anlayışlar, etik değerler, ahlak ve hukuk devreye giriyor." ifadelerini kullandı.

Rektör İbiş, vakıflaşma ve yardımlaşmada da hukukun öncelik olması gerektiğini vurgulayarak, "Hepimiz biliyoruz ki her işin başı hukuk, adalet, hakkaniyet ve liyakat. Bu değerleri güçlü tuttuğunuz sürece toplumsal refah başlıyor." diye konuştu.

- "Vakıf iyiliği öğretiyor"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu da vakıfların Türk milletini bir araya getiren önemli unsurlardan olduğunu ifade ederek, "Vakıflar bizi millet yapan araçlardan biridir. Kişileri kişilere, nesilleri nesillere bağlıyor. Vakıflar, hukuk, devlet ve toplum düzeninde çok temel bir yer işgal ediyor. Hukuk düzeni eşittir toplum ve devlet düzeni. Burada vakıf müessesesi vazgeçilmez bir yer tutuyor. Çünkü vakıf iyiliği öğretiyor ve iyiliği nesilden nesle geçiriyor. Hem kültür mirasımızda hem tarihi mirasımızda hem de uluslararası ilişkilerde doğru kullanabilirsek muazzam katkısı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak ise ülkede yaşayan herkesin, devletine hizmet borcu olduğunu belirterek, vakıf olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Moderatörlüğünü Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen'in yaptığı panele, Yargıtay 8'inci Hukuk Dairesi Başkanı Fahri Akçin, TÜSİAV Hukuk Platformu Başkanı Celalettin Solmaz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü de katıldı.