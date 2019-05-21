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Eyüpsultan'da bir çocuk inşaat çukuruna düştü
İnşaat alanında açılan çukura düşen 9 yaşındaki çocuk, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı
|21 Mayıs 2019 23:31
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Eyüpsultan'da inşaat alanında açılan çukura düşen çocuk, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, 9 yaşındaki İhsan Baran Geldi, henüz belirlenemeyen bir nedenle İslambey Mahallesi Fulya Sokak'ta inşaat alanında bulunan çukura düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İş makinesi yardımıyla genişletilen boşluğa giren ekipler, özel ekipmanlar yardımıyla çocuğu bulundu yerden çıkardı.
Geldi, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
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