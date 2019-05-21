Robotik kol 'Çolak', satrançta rakip tanımıyor

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından bitirme tezi olarak tasarlanan ve yazılımı gerçekleştirilen "Çolak" isimli robotik kol, satrançta rakip tanımıyor.

Mühendislik fakültesi son sınıf öğrencileri, bitirme projesi kapsamında yaklaşık 4 aylık bir çalışmanın ardından yapılan, yazılımı ve tasarımı kendilerine ait satranç oynayan "Çolak" isminde robot yaptı.

Çolak ile satranç oynamak için gelenler, rakibine, hamleleri karşısında hayran kalıyor.

Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Şafak Kayıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin bitirme projesi kapsamında 'Yüz ifadesini tarayarak satranç oynayan robot' yaptıklarını belirterek, "Robot, yüz ve hareket tanıma algılarıyla karşısında bir insan varmış gibi satranç oynayıp karşılık verebiliyor." diye konuştu.

Robot kolun özelliğinin yüz tanımada kişinin üzgün, mutlu ya da doğal hallerini alarak ona göre karşı atak belirlediğini ifade eden Kayıkçı, bu şekilde robotun oyun seviyesini kendisinin ayarladığını, henüz robotu yenenin çıkmadığını, oldukça zorlu bir robot olduğunu dile getirdi.

Kayıkçı, robotun birkaç tane açık kaynakların birleştirilmesiyle oluşturulduğunu, yüz ve hareket algılama yazılımlarını kendilerinin yazdığını, çeşitli yarışmalara girdiklerini ve derece aldıklarını, yaptıkları projenin öncü olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde TÜBİTAK tarafından ay sonunda düzenlenecek yarışmaya katılacaklarını aktaran Kayıkçı, daha sonra da eylül ayında bir başka yarışmaya katılacaklarını, buralarda ödül hedeflediklerini dile getirdi.

Bilgisayar mühendisliği son sınıf öğrencisi ve projenin takım kaptanı Fatih Tıngır ise proje çalışmasına dönem başında başladıklarını ve yaklaşık bir ay önce tamamlandığını belirterek, "Projenin ufak birkaç eksiği vardı onu da hallettik. Arkadaşlarla birlikte robotun adını 'Çolak' koyduk. Şu an için Çolak'ın bir sıkıntısı yok." dedi.

Satranç oynamayı sevdiğini anlatan Tıngır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Robota bazen rakip bulamıyorsunuz ya da karşınızdaki rakip sıkılabiliyor. Bunda istediğiniz kadar düşünerek oynayabiliyorsunuz. Robot, hareket ve yüz tanıma ile sizin bir sonraki hamlenizi tahmin ederek ona göre hamle yapıyor. Çolak, karşısına rakip olarak gelen herkesi terletiyor ve şu ana kadar yenilmedi." dedi.