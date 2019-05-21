Mezuniyet töreni yapmayan rektöre tepki
|21 Mayıs 2019 23:49
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Kırıkkale Üniversitesinde öğrenciler, mezuniyet töreni yapmayan rektöre sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösterdi.
Kırıkkale Üniversitesi her yıl Başpınar Stadyumu'nda mezuniyet töreni yaparken bu yıl Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan tarafından "Bütçe yetersizliği ve trafik oluyor" gerekçesiyle iptal edildi. Öğrenciler ise sosyal medya hesaplarından #mezunlarKepatmakistiyor şeklinde yüzlerce hashtaglar açarak Rektör Aslan'a tepkilerini dile getirdi.
Twitter'dan paylaşım yapan üniversite öğrencisi Gizem Özsöz, "Kırıkkale Üniversitesi öğrencileri olarak bu sene iptal edilen Başpınar Stadyumu'ndaki yürüyüşlerin bu sene de yapılmasını istiyoruz. Bir kere mezun oluyoruz ve kep atmak orada o mutluluğu heyecanı yaşamak bizim de hakkımız" dedi.
Üniversite öğrencisi Berfin Çetin ise "Kep töreni yapmak bir üniversite için keyfi değil mecburidir. Bu okulda yıllarca öğrenim görmüş öğrencilere ve dört gözle bugünü beklemiş, bu mutluluğu yaşamak için en az öğrenciler kadar emek harcamış ailelere bunu çok göremezsiniz" şeklinde paylaşımda bulundu.
Mezuniyet töreni yapılmasını isteyen öğrenciler Kırıkkale Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Mustafa Mert Yılmaz ile birlikte Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ı makamında ziyaret ederek destek istedi. Üniversiteli gençlere gerekli tüm destekleri sağlayacaklarını kaydeden Başkan Türkyılmaz, gerekirse Yahşihan Meydanı'nın mezuniyet töreni için tahsis edilebileceklerini söyledi.
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