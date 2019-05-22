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22 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları

22 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
 22 Mayıs 2019 00:01
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22 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kanada Senatosu Başkanı George Furey ile görüşecek, İzmir Ticaret Odası'nın "Üçüncü Binyılın Başında Türkiye ve Dünya" konulu toplantısına katılacak.

(TBMM/11.30/İzmir/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığında toplanmasını öngören kanun teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/14.00)

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yapılan hatalı geçiş cezalarının affı, İstanbul Galata Üniversitesi adında yeni bir üniversite kurulması, kömür madenciliğine destek, hurda araçta ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

(TBMM/12.00)

3- Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının temsilcileri sunum yapacak.

(TBMM/11.00)

4- Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu, Sağlık Bakanlığından katılacak temsilcileri dinleyecek.

(TBMM/14.30)

5- Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunması Araştırma Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcileri sunum yapacak.

(TBMM/14.30)

6- ALS, SMA ve Benzeri Hastalıkları Araştırma Komisyonu, Sağlık Bakanlığından katılacak uzmanları dinleyecek.

(TBMM/13.00)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC'de Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Halkın Partisi'nin (HP) koalisyon hükümeti kurma kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanması, 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda iki kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76'sı tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tekvando Milli Takımı'nı makamında kabul edecek.

(Ankara/12.00)

2- Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçlarında Adana Demirspor-Hatayspor, Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor karşılaşacak.

(Adana/Gaziantep/21.00)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Anadolu Efes ile Banvit, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.15)

4- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi mücadelesinde Sırbistan'da ikinci maçında Hollanda ile karşılaşacak.

(Belgrad/21.00)

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