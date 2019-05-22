Polislere çarparak yaralayan sürücü vurularak durduruldu

Çorlu'da meydana gelen olayda, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan O.Ç. adlı şüpheliyi gözaltına alan iki polis memuru bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Polislere çarparak kaçan ve dur ihtarına uymayan sürücü ise vurularak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre olay Çorlu'da Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi'nde meydana geldi.

Geçtiğimiz hafta 15 Mayıs tarihinde İstanbul Kadıköy'e eşini silahla yaralayarak kaçan ve olayın ardından aranan O.Ç. adlı şüphelinin Hıdırağa Mahallesi'nde olduğunu tespit eden Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde görevli polis memurları H.Y. ve S.K. takviye polis ekiplerinin de yardımıyla mahalleye giderek O.Ç. adlı şüphelinin içerisinde bulunduğu otomobilin etrafını çevirdi ve şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu sırada E.H. idaresindeki 34 GY 1721 plakalı otomobil polis otolarından birine çarptı. Polisin dur ikazında bulunduğu sürücü E.H., ikaza uymayarak kaçmaya çalışınca O.Ç. adlı şüpheliyi gözaltına alan polis memurları H.Y.ve S.K'ye çarparak kaçmaya devam etti. Bu sırada bölgede bulunan diğer polis ekiplerinin dahil olduğu kovalamaca sırasında E.H. adlı sürücü vurularak etkisiz hale getirildi. Bir evin duvarına da çarparak duran otomobilin sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Diğer yandan E.H.'nin çarptığı H.Y. ve S.K. isimli sivil polisler kol, bacak ve kalçalarında bulunan kırıklar nedeniyle olay yerine çağrılan ambulanslarla yaralı olarak Çorlu devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay sonrası mahalleye çok sayıda sivil ve resmi polis ekibi ile çevik kuvvet ekipleri gönderildi.

O.Ç. adlı aranan şüphelinin de gözaltına alındığı olayda yaralanan polis memurlarının tedavileri sürerken, olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma da sürdürülüyor.