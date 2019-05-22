Türkiye Yelken Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik
Türkiye Yelken Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü.
|22 Mayıs 2019 04:52
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Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ
MADDE 1 - 22/4/2014 tarihli ve 28980 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Yelken Federasyonu Ana Statüsünün 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.
"(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, adaylık başvurularını Federasyona yaparlar."
MADDE 2 - Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı yürütür.
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