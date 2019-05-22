Türkiye Taekwondo Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik
Türkiye Taekwondo Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü.
|22 Mayıs 2019 04:53
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Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ
MADDE 1 - 4/6/2014 tarihli ve 29020 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Taekwondo Federasyonu Ana Statüsünün 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Ocak ve Şubat ayları içerisinde" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 - Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı yürütür.
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