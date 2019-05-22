Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik
|22 Mayıs 2019 04:56
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Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ
MADDE 1 - 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "onar" ibaresi "altışar" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Aynı Ana Statünün 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.
"(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, adaylık başvurularını Federasyona yaparlar."
MADDE 3 - Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 - Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Golf Federasyonu Başkanı yürütür.
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