Türkiye Badminton Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik
Türkiye Badminton Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü.
|22 Mayıs 2019 04:58
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Türkiye Badminton Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ
MADDE 1 - 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Badminton Federasyonu Ana Statüsünün 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 - Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı yürütür.
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