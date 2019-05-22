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Türkiye Badminton Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik

Türkiye Badminton Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü.
 22 Mayıs 2019 04:58
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Türkiye Badminton Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 - 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Badminton Federasyonu Ana Statüsünün 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı yürütür.
Memurlar.Net
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Türkiye Badminton Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik
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