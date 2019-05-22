Akdeniz'de sular ısınıyor: Taşucu Tersanesi'nin yapımı yeniden gündemde
|22 Mayıs 2019 06:10
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Türkiye'nin kendisine biçilen roller yerine ülke çıkarları için gereken adımları kararlılıkla atmaya başlaması birbirinden farklı alanlarda küresel güçlerle karşı karşıya gelmesi sürecini de beraberinde getirdi.
Özellikle Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan son gelişmeler Türkiye'nin mavi sularda neden güçlü olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Tansiyonun sürekli yükseldiği Doğu Akdeniz'de yaşananlara ek olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin "Kıbrıs Rum yönetiminin Fransa'ya deniz üssü verilmesini öngören askeri anlaşmayı, 6 ay içinde hayata geçireceğiz" açıklaması, 1999 yılında alınan bir Milli Güvenlik Kararı'nı yeniden gündeme taşıdı.
İlk karar 1999 yılı MGK'sında çıktı
Bundan 20 yıl önce toplanan MGK'da alınan 449 sayılı kararla, "Türk denizcilik gücünün Akdeniz'de varlığına şiddetle ihtiyaç duyduğu bakım, onarım ve gemi inşa imkanlarının süratle hayata geçirilebilmesi için Taşucu'ndaki limanın bir bölümünün tersane bölgesi haline getirilmesi imkanlarının araştırılması" cümleleri devletin hafızasına işlendi.
Bu adımı Bakanlar Kurulu'nun 30 Temmuz 1999 tarihli 99/13198 sayılı kararı izledi ve böylece Taşucu'nda 87 dönümlük alan 'tersane' kurulmak üzere tahsis edildi.
Barış zamanı sivil gemilere savaşta Türk Donanması'na hizmet verecek
Mersin Deniz Ticaret Odası Genel Sekreteri Korer Özbenli, Taşucu'nda bir tersane yapılmasının Türkiye'nin milli güvenliğini doğrudan ilgilendirdiğinin altını çizerek, "Denizcilik, aynı zamanda ülke güvenliği konusudur. Burada dikkat edilmesi gereken husus, söz konusu adımın barışta ticaret gemileri için, savaşta ise Deniz Kuvvetleri'nin harp unsurları için çalışacak olmasıdır" şeklinde konuştu.
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