Muhalif üyeler, 7 üyenin gerekçesine cevap hazırlıyor

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimi için iptal kararı vermesinin ardından 16 gün geçti. Ancak 200 sayfa olduğu belirtilen kararın gerekçesi henüz açıklanmadı. Gerekçenin geciktirilerek, sandıktaki organize hırsızlığa yönelik kanıtların ortaya çıkmaması amaçlanıyor. Gerekçeli kararın haksızlığı tescilleyeceği ve AK Parti'ye yarayacağı için açıklamanın geciktirildiği belirtiliyor.

HIRSIZLIK TESCİL EDİLECEK

Seçimlerin yenilenmemesi yönünde görüş bildiren muhalif üyelerin, karara yönelik muhalefet şerhlerini yazmak yerine "İstanbul'da seçimler yenilensin" diyen 7 üyenin gerekçesine yanıt vermeye çalıştığı için sürecin uzadığı belirtiliyor.

GEREKÇE İÇİN GÖZLER YSK'DA

YSK, AK Parti ve MHP'nin olağanüstü itirazları çerçevesinde yapılan başvuruları değerlendirerek, 6 Mayıs'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verdi. Karar, 4'e karşı 7 üyenin oyuyla alındı. 6 Mayıs'ta İstanbul ile ilgili son sözü söyleyen YSK'nın bu sefer de gerekçeli kararı merakla bekleniyor. YSK'nın söz konusu kararının ardından 16 gün geçti. Yenilenecek seçimlere ise bir ay kaldı. Ancak Kurul henüz gerekçeli kararını açıklamadı. YSK'nın söz konusu gerekçeli kararını önce gün açıklayacağı belirtiliyordu. Önceki gün yedek üyelerin İstanbul seçimlerinin iptalinde oy kullanmasına yapılan itirazı "Anayasa ve diğer ilgili mevzuata aykırı bir durum bulunmamaktadır" diyerek reddeden YSK, gerekçeli kararı ise açıklamadı. YSK yine dün beklenen gerekçeli kararı açıklamadı.

'ŞERH' SÜRECİ UZATTI

İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesi yönünde görüş bildiren 7 üye 'iptal' gerekçelerini tamamladı. Muhalif 4 üyenin de muhalefet şerhlerini tamamladığı belirtiliyordu. Ancak İstanbul'da seçimlerine yenilenmesine karşı çıkan muhalif üyeler, karardan ziyade gerekçeye muhalefet şerhi yazmak isteyince süreç uzadı.

GEREKÇEYE ŞERH Mİ?