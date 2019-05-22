Yapay zeka ders oluyor

Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan yeni lise sisteminin detayları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Liselerde yeni sistem, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı'nda 9'uncu sınıflardan başlayacak ve 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nda dört yıllık lise döneminin tüm sınıflarında uygulamaya girecek. Yeni sistemde ders saatleri başta olmak üzere zorunlu ve tercih edilecek dersler açıklandı. Sistemin hazırlanmasında ders sayısında azalma, deneyime yönelik eğitim, atölye ve laboratuvar çalışmaları, derslerde disiplinler üstü yaklaşım ve alan derslerinde proje ve uygulama çalışmalarına dikkat edildi.

SANAT FAALİYETLERİ ÖN PLANDA

Sistem kavramı, bilgi kuram, tasarım odaklı düşünme ve toplumsal faydayı da içinde alarak bilginin değere dönüşümünü sağladı. Çocukların sanatsal aktiviteleri, toplumsal fayda çalışmaları ve fiziksel aktiviteler de göz önünde bulunduruldu. Yeni sistemin üniversiteye giremeyen lise mezunlarının işverenlere daha kolay ulaşmasını da sağlayacağı belirtiliyor. İşte lisede yeni sistemin sınıf sınıf detayları:

9. SINIFTA HANGİ DERSLER OLACAK?

9'uncu sınıfta 8 zorunlu ders bulunuyor. Zorunlu dersler arasında 'Türk dili ve edebiyatı', 'matematik uygulamaları', 'din kültürü ve ahlak bilgisi', 'yabancı dil', 'doğa bilimleri deneyimi' ve 'sosyal bilimler dersleri' olacak. Zorunlu tercih grupları arasında sanat ve spor grupları yer alırken, öğrenci ilgiye bağlı seçmeli derslerde ilgi alanı derslerinden en az bir dersi seçebilecek. Öğrenciler 9'uncu sınıfın ikinci döneminde ise 'doğada enerji ve enerji dönüşümleri' dersini zorunlu görecek.

10. VE 11. SINIFLAR

Yeni modelde 10. ve 11. sınıflarda zorunlu olan ders sayısı 10 olacak. Öğrenciler 10'uncu sınıfta 'Türk dili ve edebiyatı', 'din Kültürü ve ahlak bilgisi', 'bilgi kuramı', 'yabancı dil grubu', 'matematik grubu', 'fen bilimleri grubu', 'sosyal ve beşeri bilimler grubu' derslerinden en az birer tane almak zorunda. Öğrenciler, ilgiye bağlı seçmeli derslerden de sanat ve spor grubu ile ilgi alanı derslerinden de alabilecek. 11'inci sınıf öğrencileri de aynı şekilde 10'uncu sınıf öğrencileri gibi aynı gurubun bir üst derslerini zorunlu ve tercih edebilecek.

DİSİPLİNLERÜSTÜ KARİYER DERSLERİ

Öğrenciler lisede en az dersi 12'nci sınıfta görecek. 7 tane ders görecek olan öğrenciler bunların içinden 'Türk dili ve edebiyatı', 'din kültürü ve ahlak bilgisi' ile 'inkılap tarihi ve Atatürkçülüğü' zorunlu olarak görecek. 12. sınıfta konulan disiplinlerüstü kariyer derslerinden de yabancı dil grubu, matematik grubu, sosyal ve beşeri bilimler grubu ile sanat ve teknoloji grubu dersleri görecek. Fen ve sosyal bilimler ile matematik konuları, biyoloji, akıllı şehirler, veri analizi gibi tematik disiplinlerüstü dersler çerçevesinde bütünleşik olarak ele alınacak.

Yapay zeka ders oluyor

MEB'in müfredat çalışması başlattığı yeni Ortaöğretim Programı'ndan yer alacak seçmeli dersler, teknolojiden hukuka, kültür ve sanattan ekonomiye varana kadar çok geniş bir yelpazede tercih imkanı sağlayacak. Bu kapsamda matematik, fen ve sosyal-beşeri bilimler grubundan seçilebilecek dersler özetle şöyle: "İleri yabancı dil, ikinci yabancı dil, finansal matematik, veri analizi ve optimizasyon, biyoteknoloji, geleceğin enerji sistemleri, malzeme bilimi, yapay zeka uygulamaları, nesnelerin interneti uygulamaları, çevresel güçlüklere yaratıcı yaklaşımlar, akıllı şehirler ve insanlığın geleceği, sosyal güçlüklere yenilikçi yaklaşımlar, davranışsal ekonomi, uygulamalı hukuk, sosyal medya ve kültür, insan haklarının gelişimi ve doğası, güç-egemenlik ve uluslararası ilişkiler, tasavvuf edebiyatı, İslam felsefesi, yaratıcı sanatsal açılımlar, insan- makine etkileşimi, iletişim tasarımı."