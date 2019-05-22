1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir
 22 Mayıs 2019 06:30
Yazdır
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Ankara'nın kuzeydoğusu, Çankırı, Sivas, Van ve Bitlis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Adana'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı
22 Mayıs 2019 01:20		 Hakkari'yi 13 kadın süslüyor
21 Mayıs 2019 23:01
Çok sevdiği acı, dilini yakınca gerçeği öğrendi!
21 Mayıs 2019 22:51		 Tableti çalınan çocuğun yüzünü polis güldürdü
21 Mayıs 2019 22:21
Hobi olarak başladı! Şimdi mesleği oldu
21 Mayıs 2019 21:48		 Maarif Müfettişi, tedavi gördüğü hastanede öldü
21 Mayıs 2019 21:30
Dede-torun mavi kapaklarla 210 kişiye umut oldu
21 Mayıs 2019 21:26		 Bakan Dönmez, bakanlık çalışanlarıyla iftarda buluştu
21 Mayıs 2019 20:56
Türk iş adamlarından şehit aileleri için iftar sofrası
21 Mayıs 2019 20:41		 Cüce gezegenin altında okyanus olabilir
21 Mayıs 2019 20:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:58 - Özel harekattan internet dolandırıcılarına büyük operasyon07:45 - Türk Telekom dünya devlerini Esenyurt'a getirecek07:41 - Binali Yıldırım'dan af açıklaması07:38 - Kısa dönem askere 2 bin lira maaş07:30 - AK Parti'den yedi tepeye yedi tedbir geliyor07:15 - MHP Bayram'dan sonra İstanbul'da sıkıyönetim ilan edecek07:05 - Yapay zeka ders oluyor06:40 - Muhalif üyeler, 7 üyenin gerekçesine cevap hazırlıyor06:30 - Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı06:10 - Akdeniz'de sular ısınıyor: Taşucu Tersanesi'nin yapımı yeniden gündemde
04:58 - Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik04:58 - Türkiye Badminton Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik04:57 - Türkiye Bilardo Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik04:56 - Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik04:55 - Türkiye İzcilik Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik04:54 - Türkiye Kick Boks Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik04:53 - Türkiye Taekwondo Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik04:52 - Türkiye Yelken Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğretmenlerin, yaramazlık yapan öğrencinin kulağını çekmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Polislere çarparak yaralayan sürücü vurularak durduruldu
Toplu sözleşmede, yabancı dil tazminatı miktarları artırılmalı!
Kısa dönem askere 2 bin lira maaş
Bayramdan önce kaskoda son fırsat
22 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
Adana'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı
Elazığ'da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Binali Yıldırım'dan af açıklaması
Yapay zeka ders oluyor
Muhalif üyeler, 7 üyenin gerekçesine cevap hazırlıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cehennemin dibi 2
klişe 1
hemolyse 2
osmanlı tokadı 1
vatandaş sen 2
refik halit karay 1
sömestr tatili 1
karnıyarık 1
sepet 1
zeki insanlar espri yapar fakat espriyi anlayanlar daha zekalı 2
SON İLANLAR
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 2 İşçi Alacak
Niğde Aktaş Belediyesi 3 İşçi Alacak
Manisa Sart Amerikan Harfiyat Başkanlığı Geçici 90 İşçi Alacak
Karaman Karacaoğlan Elektirik Üretim İnş 1 İşçi Alacak
Ankara Türksmd 20 İşçi Alacak
Adana Feke Belediyesi 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Torul Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 7 İşçi Alacak
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi 11 İşçi Alacak
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam