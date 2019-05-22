Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
|22 Mayıs 2019 06:30
|Yazdır
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Ankara'nın kuzeydoğusu, Çankırı, Sivas, Van ve Bitlis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Adana'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı
22 Mayıs 2019 01:20
|Hakkari'yi 13 kadın süslüyor
21 Mayıs 2019 23:01
|Çok sevdiği acı, dilini yakınca gerçeği öğrendi!
21 Mayıs 2019 22:51
|Tableti çalınan çocuğun yüzünü polis güldürdü
21 Mayıs 2019 22:21
|Hobi olarak başladı! Şimdi mesleği oldu
21 Mayıs 2019 21:48
|Maarif Müfettişi, tedavi gördüğü hastanede öldü
21 Mayıs 2019 21:30
|Dede-torun mavi kapaklarla 210 kişiye umut oldu
21 Mayıs 2019 21:26
|Bakan Dönmez, bakanlık çalışanlarıyla iftarda buluştu
21 Mayıs 2019 20:56
|Türk iş adamlarından şehit aileleri için iftar sofrası
21 Mayıs 2019 20:41
|Cüce gezegenin altında okyanus olabilir
21 Mayıs 2019 20:32