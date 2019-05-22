1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MHP Bayram'dan sonra İstanbul'da sıkıyönetim ilan edecek

23 Haziran'da yapılacak seçim için İstanbul'a mitili atan MHP, çalışmalarını dört koldan sürdürüyor
 22 Mayıs 2019 07:15
Yazdır
MHP Bayram'dan sonra İstanbul'da sıkıyönetim ilan edecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından görevlendirilen Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu ile 15 il başkanı İstanbul'da seçim çalışmalarına devam ediyor. Bahçeli, yarın İstanbul'da 100 binden fazla hemşehrisi olan 16 il başkanını, 30 Mayıs'ta da 50 il başkanını Genel Merkez'de toplayacak. İl başkanları daha sonra İstanbul'a giderek seçim çalışmalarına katılacak.

MHP lideri Bahçeli'nin genel koordinatör olarak görevlendirdiği Semih Yalçın, İstanbul'da adeta sıkıyönetim ilan etti. Bahçeli'nin talimatıyla Yalçın tarafından görevlendirilen isimler 23 Haziran'a kadar İstanbul'da olacak. Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programları devam edecek. MHP, mahallelerde özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşların kapılarını çalarak iftar yapıyor. MHP teşkilatı bayram sonrası çalışmalarına hız verecek. Tam saha pres stratejisine uygun olarak ev ev sokak sokak dolaşılacak. MHP'li isimler sanayi sitelerine, fabrikalara giderek işçileri ziyaret edecek. İstanbul'da çalınmadık kapı bırakılmayacak.

Ebru Karatosun

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Binali Yıldırım'dan af açıklaması
22 Mayıs 2019 07:41		 AK Parti'den yedi tepeye yedi tedbir geliyor
22 Mayıs 2019 07:30
Muhalif üyeler, 7 üyenin gerekçesine cevap hazırlıyor
22 Mayıs 2019 06:40		 Akdeniz'de sular ısınıyor: Taşucu Tersanesi'nin yapımı yeniden gündemde
22 Mayıs 2019 06:10
Türkiye Badminton Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik
22 Mayıs 2019 04:58		 Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik
22 Mayıs 2019 04:58
Türkiye Bilardo Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik
22 Mayıs 2019 04:57		 Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik
22 Mayıs 2019 04:56
Türkiye İzcilik Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik
22 Mayıs 2019 04:55		 Türkiye Kick Boks Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik
22 Mayıs 2019 04:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:58 - Özel harekattan internet dolandırıcılarına büyük operasyon07:45 - Türk Telekom dünya devlerini Esenyurt'a getirecek07:41 - Binali Yıldırım'dan af açıklaması07:38 - Kısa dönem askere 2 bin lira maaş07:30 - AK Parti'den yedi tepeye yedi tedbir geliyor07:15 - MHP Bayram'dan sonra İstanbul'da sıkıyönetim ilan edecek07:05 - Yapay zeka ders oluyor06:40 - Muhalif üyeler, 7 üyenin gerekçesine cevap hazırlıyor06:30 - Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı06:10 - Akdeniz'de sular ısınıyor: Taşucu Tersanesi'nin yapımı yeniden gündemde
04:58 - Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik04:58 - Türkiye Badminton Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik04:57 - Türkiye Bilardo Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik04:56 - Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik04:55 - Türkiye İzcilik Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik04:54 - Türkiye Kick Boks Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik04:53 - Türkiye Taekwondo Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik04:52 - Türkiye Yelken Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğretmenlerin, yaramazlık yapan öğrencinin kulağını çekmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Polislere çarparak yaralayan sürücü vurularak durduruldu
Toplu sözleşmede, yabancı dil tazminatı miktarları artırılmalı!
Kısa dönem askere 2 bin lira maaş
Bayramdan önce kaskoda son fırsat
22 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
Adana'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı
Elazığ'da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Binali Yıldırım'dan af açıklaması
Yapay zeka ders oluyor
Muhalif üyeler, 7 üyenin gerekçesine cevap hazırlıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
raw food 3
erkek varlıkta kadın yoklukta belli olur 5
sepet 1
huawei 2
2018-2019 yılı şampiyonu Galatasaray 2
evlilik 1
eğitim 1
sabun kokusu 3
Baykuş 1
osmanlı tokadı 1
SON İLANLAR
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 2 İşçi Alacak
Niğde Aktaş Belediyesi 3 İşçi Alacak
Manisa Sart Amerikan Harfiyat Başkanlığı Geçici 90 İşçi Alacak
Karaman Karacaoğlan Elektirik Üretim İnş 1 İşçi Alacak
Ankara Türksmd 20 İşçi Alacak
Adana Feke Belediyesi 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Torul Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 7 İşçi Alacak
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi 11 İşçi Alacak
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam