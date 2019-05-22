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Türk Telekom dünya devlerini Esenyurt'a getirecek

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, Esenyurt ve Ankara'daki veri merkezleri ile bini aşkın müşteriye hizmet verdiklerini belirterek "Şu an isimlerini veremiyorum ancak çok yakında bu dünya çapında firmaların Türk Telekom'dan veri güvenliği hizmeti aldığını göreceksiniz" dedi
 22 Mayıs 2019 07:45
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Türk Telekom dünya devlerini Esenyurt'a getirecek


Türkiye verinin de İpek Yolu olma yolunda ilerliyor. Türk şirketleri bu alanda ciddi yatırımlar yaparken, yabancı firmalar verilerini Türkiye'de saklamayı tercih ediyor. Esenyurt ve Ankara'daki veri merkezleri ile bini aşkın müşteriye hizmet verdiklerini belirten Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal dünya çapındaki firmaların da tercihi olduklarını söyledi. Önal, Esenyurt'taki veri merkezinin Türkiye'nin en büyüğü olduğunu belirterek burada kurumsal müşteriler sunucu barındırma, sunucu kiralama, sanal sunucu, depolama, bulut tabanlı yedekleme ve replikasyon hizmetleri, müşteri yönetim ofisi, siber güvenlik hizmetleri gibi pek çok hizmeti bir arada sunduklarını ifade etti. Ankara'daki Siber Güvenlik Merkezi'nin Türkiye'deki en büyük izleme alanına ve DDOS koruma altyapısına sahip olduğunu dile getiren Önal "Bu anlamda Türkiye'nin en büyük siber güvenlik operatörüyüz. 1.000'i aşkın müşteriye on yılı aşkın süredir kurumsal güvenlik servisleri sunuyoruz. Türkiye'nin verisini koruyarak ulusal güvenliğimizi sağlıyoruz. Uluslararası firmalarla da görüşüyoruz. Bunlardan bir kısmıyla anlaşma aşamasındayız. Şu an isimlerini veremiyorum ancak çok yakında bu dünya çapında firmaların Türk Telekom'dan veri güvenliği hizmeti aldığını görecek ve eminim siz de bizler gibi gururlanacaksınız" dedi.



35 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTI
Bugüne kadar Türkiye'nin dijital dönüşümüne 35,3 milyar lira yatırdıklarını ifade eden Önal, şu bilgileri verdi: Türk Telekom'un bilgi teknolojileri alanında iştiraki İnnova, geliştirdiği teknolojilerle Türkiye'nin akıllı şehir dönüşümüne öncülük ederken 4 kıtada 50'ye yakın ülkeye teknoloji ihraç ediyor. İnnova'nın teknolojik altyapısı ile geliştirdiği entegre sağlık çözümleri, Türkiye'nin kamu özel sektör iş birliği ile inşa edilen ilk hastanesi Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile dünyanın en büyük sağlık kompleksi olan Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde kullanılıyor. AR-GE ve yakınsama teknolojileri alanındaki iştirakimiz Argela ise 5G ve yeni nesil kablosuz erişim teknolojileri üzerinde çalışıyor; geliştirdiği yeni nesil patentli 5G teknolojileriyle adını dünyaya duyuruyor. Bir başka iştirakimiz Sebit, yeni nesil dijital eğitim teknolojileri üzerine çalışıyor. Türkiye'nin en büyük dış kaynak çağrı merkezi Assistt, 12 bini aşkın çalışanıyla kamu ve özel sektörden 42 kuruma çağrı merkezi hizmeti sunuyor. Bugüne kadar Karaman, Kars, Mersin ve Antalya'da kurduğu akıllı şehir uygulamalarına ek olarak, Edirne, Diyarbakır ve Erzurum Yakutiye'de kiosk (şehir bilgilendirme ekranları) projelerini hayata geçirdik. Birçok il ve ilçe belediyeleriyle de görüşmelerimiz devam ediyor."

FİBER ALTYAPISINI SON 10 YILDA İKİ KAT ARTIRDI
¥ 46,7 milyondan fazla müşteri.
¥ Fiber altyapısını son 10 yılda 2 kattan fazla artırarak 285 bin kilometreye çıkardı.
¥ 3,7 milyon fiber abone.
¥ Grup şirketleri ile birlikte ürettiği inovatif ürünlerini Ortadoğu, Avrupa ve Amerika'daki operatörlere ihraç ediyor.

TÜRK TELEKOM DENEYİM MERKEZİ OLUYOR
Türkiye genelinde 756 bayi ile hizmet veren Türk Telekom Türkiye'nin her yanındaki ofislerini Türk Telekom Müşteri Merkezlerine dönüştürerek teknoloji deneyim merkezi olarak yeniden tasarlıyor. Dönüşümden geçerek Türk Telekom Müşteri Merkezi'ne dönüşen ofis sayısı yıl sonunda 22'yi bulacak.

LİMİTSİZ İNTERNET KULLANIMI ARTTI
2019'da AKN'nin kalkması ve limitsiz internet dünyasına geçiş ile birlikte internet kullanımları da önemli ölçüde artış gösterdi. Buna göre, TT abonelerinin aylık kişi başı sabit internet kullanımı, yılın ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yani AKN'siz döneme göre yüzde 33 oranında artmış durumda.


TÜRKİYE'NİN NUMARA TAŞIMA ŞAMPİYONU
Ümit Önal, yılın ilk üç ayında 2008'deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek değerlerine; FAVÖK marjı ise son 12 yılın en yüksek değerine ulaştığını belirterek, net karını ise geçen yılın aynı dönemine göre üç katına çıkarmayı başardıklarını söyledi. Önel "Üç ayda 575 bin yeni abone ile son bir yılda mobil abone sayısı toplam 2,2 milyon artı. Mobildeki artışın büyük kısmı faturalı segmentten geldi. Numara taşımada zaten açık ara hep önde olan Türk Telekom, mobilde numara taşımanın başladığı 2008 yılından bu yana 6,8 milyon net abone kazanımı ile Türkiye'nin numara taşıma şampiyonu olmayı sürdürüyor" dedi.

FİKRET ÇENGEL
Türkiye
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