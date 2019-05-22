Kısa dönem askere 2 bin lira maaş

Milli Savunma Bakanı Hulüsi Akar tarafından tanıtılan yeni askerlik sistemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından geçerken gözler yeni sistemin yasalaşması için TBMM'ye çevrildi. Askerlik süresini kısaltan, herkesi eşitleyen, profesyonel orduya geçişi kolaylaştıran, bedelliyi kalıcı hale getiren yeni sistemi, vatani görev için gün sayan milyonlarca gencin yükümlülüğünü fırsata çevirdi. Yeni sistem, bedelli askerlik yapmayanlara sosyal haklar getirirken, yükümlü erlere yönelik sosyal yardımlar da artırılıyor. En önemli fırsatlardan biri, istekli olanlardan altı ay süreyle askerliğine devam edeceklere, asgari ücretten az olmamak üzere maaş ödemesi yapılacak. Ev alımında öncelik, iş kurma kredisi, muhtaç ailelere yardım, ücretsiz toplu taşıma hizmeti ise diğer destekler arasında.

İSTEYENE SEÇENEK VAR

Yeni askerlik sistemi gençlere bedelli, altı ay mecburi, 6+6 ücretli, 6+6 ücretli ve profesyonel olmak üzere askerlik hizmeti ile ilgili pek çok alternatif model sunuyor. Askerlik hizmet süresi temel askerlik eğitimi dahil olmak üzere, eğitim farkını ortadan kaldırırken, herkes için altı ay olacak. Yedek subay ve astsubaylar için ise 12 ay olacak. Altı aylık görev süresini tamamlamış er ve erbaşlar, üstlerinin de onayıyla, eğer isterlerse altı ay daha askerlik hizmetlerine devam edebilecekler. Bu durumda ikinci altı aylık dönemde askerler ücret alacak. Dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından TSK'nın ihtiyaç miktarınca yedek subay alınacak. Askerlik görevine devam etmek isteyenler yedek subay olarak değerlendirilecek, diğerleri de er ve erbaş olarak askerlik hizmetini yerine getirecekler.

İŞ KREDİSİ VE TOKİ'DE ÖNCELİK

¥ Yükümlülerden istekli olanlardan 6 ay süreyle devam edeceklere asgari ücretten az olmamak üzere maaş ödemesi yapılacak.

¥ TOKİ ev alımında öncelik verilecek.

¥ İş kurabilmeleri amacıyla devlet bankalarından kredi sağlanabilecek.

¥ Muhtaç ailelere yardım yapılacak.

¥ Yükümlüler, askerlik hizmeti esnasında ücretsiz toplu taşımadan yararlanacak.

¥ Askerlik sonrasında ise erlerin hizmet borçlanması, öğrenim kredisi, iş kuruna destek, hizmet süresi kadar sağlık sigortası yapılmasına da katkı sağlanacak.

BEDELLİNİN BEDELİ BELLİ

Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyenler, eğitim şartı aranmaksızın 40 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak ücreti ödeyecek. Sonrasında bir aylık temel askerlik eğitimini yerine getirmek şartıyla askerlik mükellefiyetlerini yerine getirmiş sayılacaklar.

BEDELLİ, YAŞ SINIRI İLE KALICI OLACAK

Yeni sistem planlanırken TSK'nın ihtiyaçları da göz önünde bulunduruldu. Süreklilik içeren yeni sistem ile zorunlu askerlik kapsamında TSK'nın asker ihtiyacı güvence altına alınıyor. Bedelli askerlik sistemi sürekli hale getiriliyor. Böylece yükümlüler de, bedelli askerlik çıkıp çıkmayacağı ikileminden kurtulmuş olacak.

Bedelli askerlik için eğitim durumları ve yükümlülük tecil süreleri dikkate alınacak. Tecil süreleri, lise eğitimi için 22, meslek liseleri için 25, meslek yüksekokulları ve lisans eğitimi için 28, lisanüstü eğitim için 32, doktora ve tıp eğitimi için 35, sporcular için 35 yaşa kadar olabilecek. Eğitim durumlarına göre bu süreleri aşan kişiler, bedelli askerlik uygulamasından yararlanamayacak. Tecil sürelerinin bitiminde askerlik hizmetine başlamayarak 'bakaya' kalanlar ya da asker kaçağı konumuna düşenler, bedelli askerlik kapsamı dışında tutulacak.