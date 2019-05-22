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Binali Yıldırım'dan af açıklaması

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, iftarda misafir olduğu evde yer sofrasında yemek yeren çekilen fotoğrafla ilgili olarak, "Biz gittiğimizde yer sofrası zaten hazırdı. Misafir, ev sahibi neyi uygun görürse ona tabiidir. Bu haberi yapan bizimle gelseydi mahcup olurdu" dedi. Yıldırım, yanına gelen bir vatandaşın "af çıkacak mı" sorusuna ise "Af ile ilgili çalışma sürüyor" diye cevap verdi
 22 Mayıs 2019 07:41
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Binali Yıldırım'dan af açıklaması

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Bağcılar'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bağcılar Belediyesinin önünden başlayan ve Güneşli Meydana kadar devam eden gezide Yıldırım'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı eşlik etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Yıldırım, zaman zaman ilerlemekte zorlandı. Vatandaşlarla bol bol sohbet eden Yıldırım, fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi. Gezi sırasında basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Yıldırım bir gazetecinin "İftar için gittiğiniz evde masa olmasına rağmen neden yerde yemek yediniz" sorusuna "Öyle bir şey yok, biz gittiğimizde yer sofrası zaten hazırdı. Misafir, ev sahibi neyi uygun görürse ona tabiidir. Bunlar tamamen masa başında yapılmış haberler. Bu haberi yapan bizimle gelseydi mahcup olurdu" dedi.

Yıldırım yanına gelen bir vatandaşın "af çıkacak mı" sorusuna ise "Af ile ilgili çalışma sürüyor" diye yanıt verdi.
İhlas Haber Ajansı
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