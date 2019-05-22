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12 ay askerliğe asgari ücret

AK Parti, yeni askerlik düzenlemesine ilişkin yasa teklifini tamamladı. Buna göre süre 6 ay olacak. 12 ay askerlik yapana asgari ücret verilecek
 22 Mayıs 2019 08:10
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12 ay askerliğe asgari ücret

Düzenlemeye göre bedelli askerlik artık kalıcı hale getirilecek ve 31 bin TL olacak. Bedelli askerlik yapanlar 1 ay temel askerlik eğitimi alacak. Her yıl bedelli asker alımı sayısı Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanacak. Talebin fazla olması durumunda bedelli askerlik yapacakların belirlenmesi için kura çekimi yapılacak. Kurada çıkmayanlar bir sonraki kuraya katılabilecek.

Halen silah altında olanlardan 6 aylarını tamamlayanlar yasa çıktığında isterlerse terhis olabilecek. TSK'nın planlama yapabilmesi için yükümlüler nasıl askerlik yapacaklarına ilişkin tercihlerini ilk başvuruda belirtecek.

Lise mezunu ve altı gençler 1 ay temel askerlik yaptıktan sonra, zorunlu olarak 5 ay kıta görevi yapacak. Bu 6 ayın sonunda isterlerse terhis olacaklar ya da sözleşmeli olarak maaşlı 6 ay daha askerlik yapabilecekler. Zorunlu askerliğini tamamladıktan sonra 6 ay daha devam etmek isteyenlere asgari ücret tutarında maaş ödenecek. Yeni sistemde erteleme süreleri lise eğitimi için 22 yaş, meslek liseleri için 25 yaş, meslek yüksek okulu ve lisans eğitimi için 29 yaş, lisansüstü eğitim için 32 yaş, sporcular, doktora ve tıp eğitimi için de 35 yaş olacak. Bu erteleme yaş hadleri, bedelli için de kıstas oluşturacak. Erteleme yaş sınırını aşanlar bedelli askerlik yapamayacak.

EDA IŞIK

Sabah
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