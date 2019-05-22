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18 bin şirkete ihracat desteği

Hükümet son iki yılda 18 bine yakın firmaya doğrudan, binin üzerinde firmaya da tasarım, markalaşma, teknoloji faaliyetleri kapsamında destek sağladı
 22 Mayıs 2019 08:25
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18 bin şirkete ihracat desteği

Türkiye bu yıl da rekora imza atan ihracat başta olmak üzere ticaretin her alanında büyük bir dönüşüme girdi. Hükümet son iki yılda 18 bine yakın firmaya doğrudan, binin üzerinde firmaya da tasarım, markalaşma, teknoloji faaliyetleri kapsamında destek sağladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçıya dört koldan destek verdiklerini vurgulayarak, "Daha fazla marka, yerli ve milli teknolojimizi dünya pazarına taşımaya, her sektörden daha fazla sayıda firmamıza tasarım ve ürün geliştirme kapasitesini artırmak için destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

NAVLUN GİDERLERİ DÜŞECEK

Hükümet, ihracatçının yüksek navlun giderleri nedeniyle pazar kaybını önlemek için de çalışma başlattı. Alternatif güzergah çalışmaları, yurtiçi ve yurtdışı lojistik merkezler, ticaret diplomasisi ve sektörel bilgilendirme faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Bakan Pekcan, "İhracat artışının yapısal ve sürdürülebilir şekilde uzun döneme yayılması için önümüzdeki dönemde yeni politikaların geliştirilmesine, alternatif pazarlara ve yeni nesil teknolojilere odaklanılıyor" değerlendirmesini yaptı.

2 YILLIK PROJELERE TEŞVİK

Firmaların ürünlerini küresel ölçekteki alıcılara pazarlamaya yönelik maksimum 2 senelik projelerine de teşvik sağlanıyor. Bu alanda da 856 firma 40 milyon lira destek aldı. KOBİ'lerin 5 yıl süreyle yürütecekleri UR-GE projeleri de teşvik kapsamında yer alıyor. UR-GE destekleri için de 192 aktif proje kapsamında 40 milyon liralık kaynak aktarıldı.

REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ 'RİCARDO' MODELİYLE SAĞLANACAK

Türkıye İhracatçılar Meclisi (TİM) ülkelerin ticarette karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu ürünlerin belirlenmesine yardımcı olan ünlü İngiliz iktisatçı David Ricardo'nun metodolojisini, Türkiye'nin ihracatına ilk kez uyarlayarak, dış satım kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayacak. Ricardo'nun teorisi, bir ülkenin bazı malları daha verimli ve düşük maliyetle üretiyorsa bu ürünlerde uzmanlaşması ve kaynaklarını israf etmemesini gerektiriyor. Bu teorinin Türkiye'nin ihracatına adapte edilmesine dair adımlar atan TİM, ülkenin küresel ticarete konu ürünlerin hangilerinde daha avantajlı konuma sahip olduğuna ilişkin çalışmalar yürütüyor. Türkiye, küresel ticarete konu ilk 200 ürün içerisinde karşılaştırmalı üstünlüğe sahip 47 ürünü ihraç ediyor. Türkiye bu söz konusu 47 ürün grubunda 2017'de yaptığı ihracat 66 milyar dolar.

HAZAL ATEŞ

Sabah
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