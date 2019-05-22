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Yargıtay C. Başsavcılığına Mehmet Akarca atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Mehmet Akarca yeniden seçildi.
 22 Mayıs 2019 08:45
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Yargıtay C. Başsavcılığına Mehmet Akarca atandı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Mehmet Akarca'nın yeniden seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKARCA YENİDEN SEÇİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Anayasa ve Yargıtay Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca yeniden seçildi.
Memurlar.Net
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