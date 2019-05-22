Yargıtay C. Başsavcılığına Mehmet Akarca atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Mehmet Akarca yeniden seçildi.
|22 Mayıs 2019 08:45
|Yazdır
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Mehmet Akarca'nın yeniden seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
AKARCA YENİDEN SEÇİLDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Anayasa ve Yargıtay Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca yeniden seçildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Çalışıyor' gibi gösterip emeklilik hayali kuranlara kötü haber
21 Mayıs 2019 12:54
|Yargıtay, Emrah Serbes kararını 23 Mayıs'ta açıklayacak
20 Mayıs 2019 17:09
|Yargıtay cezayı az buldu tacizci müdürün cezası arttı
20 Mayıs 2019 13:17
|Engelli işçi mesaide uyuyunca tazminatsız kovuldu
12 Mayıs 2019 16:20
|Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi Başkanlığı'na seçim yapıldı
09 Mayıs 2019 17:50
|Yargıtay'dan, iş akdinin feshine yönelik içtihatı birleştirme kararı
09 Mayıs 2019 17:23
|Aldatma mesajı şiddetten daha ağır kusurlu sayıldı
07 Mayıs 2019 22:58
|'Terbiyesizlik yapma', 'pislik yapma' sözleri hakaret midir?
07 Mayıs 2019 14:40
|Adına çekilen krediyle hayatı karardı
06 Mayıs 2019 19:09
|Yargıtay: Simsarlık sözleşmesi yazılı olmazsa geçerli değil
05 Mayıs 2019 10:05