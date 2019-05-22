YHT'lere Ramazan Bayramı için ek sefer
|22 Mayıs 2019 09:12
|Yazdır
TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) hattında 31 Mayıs ve 1-8-9 Haziran'da ilave yüksek hızlı tren (YHT) seferleri yapılacak. Biletleri bugün satışa sunulacak ilave YHT'ler, Ankara'dan 11.15, İstanbul'dan (Söğütlüçeşme) 17.00'de sefere başlayacak.
AA muhabirinin, TCDD Taşımacılık AŞ'den aldığı bilgiye göre, Ramazan Bayramı dolayısıyla YHT'lerle yolculuk yapacak vatandaşların sorun yaşamaması için ek seferler planlandı.
Cumhurbaşkanı Kararı ile 9 güne çıkarılan Ramazan Bayramı dolayısıyla Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) hattında 31 Mayıs ve 1-8-9 Haziran'da ilave YHT seferleri yapılacak. Ankara'dan 11.15, İstanbul'dan (Söğütlüçeşme) 17.00'de kalkacak ilave YHT'lerin biletleri bugün itibarıyla satışa sunulacak.
Sadece YHT'lere değil, İzmir Mavi Tren, Konya Mavi Tren, Doğu Ekspresi, Güney-Kurtalan/Van Gölü Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Toros Ekspresi, Fırat Ekspresi, Pamukkale Ekspresi'ne ve bölgesel trenlere de vagon eklendi. Böylece ilave edilen vagonlarla ana hat trenlerinde 50 bin, YHT'lerde 3 bin 300 ilave pulman koltuk, yataklı vagonlarla bin 200 yataklık kapasite artışı sağlandı.
YHT'lerde vatandaşların Ramazan Bayramı süresince gidiş-dönüş bilet taleplerinin karşılanması amacıyla 15 gün olan ileriye satış süresi de 25 güne çıkarıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kara yollarında durum
22 Mayıs 2019 09:26
|'Kadınların kooperatif çatısı altında bir araya gelmesi çok önemli'
22 Mayıs 2019 09:24
|18 bin şirkete ihracat desteği
22 Mayıs 2019 08:25
|Türk Telekom dünya devlerini Esenyurt'a getirecek
22 Mayıs 2019 07:45
|Buğday yatırımcısını üzdü
21 Mayıs 2019 23:11
|Narenciye ihracatını limon sırtladı
21 Mayıs 2019 23:06
|Tüpraş'ta toplu sözleşme çıkmazı
21 Mayıs 2019 22:00
|ÇAYKUR'dan çay alımlarına ilişkin açıklama
21 Mayıs 2019 21:56
|Çeyrek altın ne kadar?
21 Mayıs 2019 12:52
|TÜBA'da yeni dönem başlıyor
21 Mayıs 2019 12:40