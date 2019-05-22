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'Kadınların kooperatif çatısı altında bir araya gelmesi çok önemli'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Kadınların tarımsal kalkınma kooperatifleri çatısı altında bir araya gelmesi çok önemli. Bu çalışmalar bir yerde başlar ve başarı sağlanırsa kooperatifleşme de taş atılan suyun yaydığı dalgalar gibi genişler ve büyür
 22 Mayıs 2019 09:24
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'Kadınların kooperatif çatısı altında bir araya gelmesi çok önemli'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kadınların tarımsal kalkınma kooperatifleri çatısı altında bir araya gelmesinin çok önemli olduğunu belirterek, "Bu çalışmalar bir yerde başlar ve başarı sağlanırsa kooperatifleşme de taş atılan suyun yaydığı dalgalar gibi genişler ve büyür." dedi.

Pakdemirli, Beypazarı'na ziyareti kapsamında Çantırlı Mahallesi'ndeki kadın çiftçilerle bir araya geldi. Yöresel kıyafetli kadınlar, Bakan Pakdemirli için köy konağında sahur amacıyla yer sofrası hazırladı.

Kadınlar, sahur öncesi misafirler için maniler ve türküler söyledi. Bakan Pakdemirli, sahur esnasında da kadın çiftçilerle sohbet ederek sorunlarını dinledi. Sahurun ardından köy meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Pakdemirli, bir süre sohbet etti.

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, ekmeğini topraktan çıkaran kadın çiftçilerle sahur sofrasında bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

- "Tüm imkanlarla yanınızda olacağız"

Kadınların her alanda olduğu gibi tarımda da büyük emeğinin bulunduğunu ve büyük işler başardığını vurgulayan Pakdemirli, "Kadınların tarımsal kalkınma kooperatifleri çatısı altında bir araya gelmesi çok önemli. Bu çalışmalar bir yerde başlar ve başarı sağlanırsa kooperatifleşme de taş atılan suyun yaydığı dalgalar gibi genişler ve büyür. Bulunduğunuz yerde başarı örneği gösterirseniz, bir yan köye, onun da yanına derken başarı ve üretim artar." diye konuştu.

Pakdemirli, Beypazarı'da tarım alanında başarılı işler yapıldığına dikkati çekerek, bundan sonraki süreçte her zaman olduğu gibi tüm imkanlarla Beypazarılı çiftçilerin yanında olacaklarını dile getirdi.

Sohbetin ardından kadınlar, Pakdemirli'ye yaptıkları yöresel ürünlerden hediye ettiler ve kendisiyle fotoğraf çektirdiler.

Anadolu Ajansı
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