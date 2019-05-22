Anadolu Adalet Sarayı'nda yangın
Adliye içindeki PTT şubesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü
|22 Mayıs 2019 09:27
|Yazdır
Kartal'da Anadolu Adalet Sarayı'nda bulunan PTT şubesinde çıkan yangın söndürüldü.
Anadolu Adalet Sarayı C Blok'ta hizmet veren PTT şubesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binada bulunan görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
PTT şubesinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Online tercüme bürosu Protranslate.net ile çeviriler artık cepte
22 Mayıs 2019 09:52
|'1990'da İstanbul su bulamıyordu, şimdi nereden nereye geldi'
22 Mayıs 2019 09:29
|Kara yollarında durum
22 Mayıs 2019 09:26
|'Kadınların kooperatif çatısı altında bir araya gelmesi çok önemli'
22 Mayıs 2019 09:24
|Beyin ölümü gerçekleşen SGK müdüründen organ bağışı
22 Mayıs 2019 09:22
|YHT'lere Ramazan Bayramı için ek sefer
22 Mayıs 2019 09:12
|Hakkari'yi 13 kadın süslüyor
21 Mayıs 2019 23:01
|Otomobilini park etmek isterken kızını ezdi
21 Mayıs 2019 22:46
|Öğrenciye sigara satan tekel bayisine 14 bin lira ceza
21 Mayıs 2019 19:27
|Kaliforniyum sanılan madde reçine çıktı
21 Mayıs 2019 12:44