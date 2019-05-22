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Anadolu Adalet Sarayı'nda yangın

Adliye içindeki PTT şubesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü
 22 Mayıs 2019 09:27
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Anadolu Adalet Sarayı'nda yangın

Kartal'da Anadolu Adalet Sarayı'nda bulunan PTT şubesinde çıkan yangın söndürüldü.

Anadolu Adalet Sarayı C Blok'ta hizmet veren PTT şubesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binada bulunan görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

PTT şubesinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Anadolu Ajansı
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