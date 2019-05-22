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İstanbul'da terör operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı

Terör örgütü PKK adına faaliyette bulunan ve çeşitli eylemler içerisinde yer aldıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı
 22 Mayıs 2019 10:00
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İstanbul'da terör operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK adına faaliyette bulundukları ve kırsal alan yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün kırsal yapılanması içerisinde yer alan ve çeşitli eylemlerle katıldığı belirlenen şüphelilerin, yasa dışı yollarla yurda giriş yaparak İstanbul'a geldiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 33 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı
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