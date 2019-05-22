Ticaret Bakanı: İlave vergi 260,6 milyon dolara inecektir
|22 Mayıs 2019 10:04
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin mütekabiliyet esası gereği ABD menşeli 22 ithal ürüne uyguladığı ek mali yükümlülükleri yarı yarıya düşürdüğünü belirterek, bu kararla ABD ürünlerine uygulanan 521,2 milyon dolar tutarında ilave verginin 260,6 milyon dolara ineceğini bildirdi.
Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin 17 Mayıs'ta Türkiye'den yapılan çelik ithalatında vergileri yüzde 50'den yüzde 25'e indirdiğini anımsatarak, Türkiye'nin bu kararın ardından mütekabiliyet gereği ABD menşeli 22 ithal ürüne uyguladığı ek mali yükümlülükleri yarı yarıya düşürdüğünü kaydetti.
Söz konusu kararla ABD ürünlerine uygulanan 521,2 milyon dolar tutarında ilave verginin 260,6 milyon dolara ineceğini belirten Pekcan, "ABD ile ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve hükümetlerimiz tarafından ortaya konulan 75 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
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