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TESK'ten esnafa kredi talebi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken:- "2 milyona ulaşan esnaf ve sanatkarımız can suyu kredisini dört gözle bekliyor"- "Piyasa koşullarında esnafımızın nakit sıkıntısının giderilmesi için sıfır faizli ve 12 ay geri ödemesiz can suyu kredisi hayati önem taşıyor"
 22 Mayıs 2019 10:40
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TESK'ten esnafa kredi talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2 milyona ulaşan esnaf ve sanatkarın can suyu kredisi beklediğini belirterek, "Piyasa koşullarında esnafımızın nakit sıkıntısının giderilmesi için sıfır faizli ve 12 ay geri ödemesiz can suyu kredisi hayati önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnafa özel hazırlanan can suyu kredi paketlerinin uzun vadeli olması gerektiğini bildirdi.

Esnaf ve sanatkarın, gelişen teknolojiye bağlı gelişmelere ayak uydurmakta zorlandığına dikkati çeken Palandöken, can suyu kredisinin ekonomik dalgalanmayla mücadele eden esnafı rahatlatacağını vurguladı.

Palandöken, sayıları 2 milyonu bulan esnaf ve sanatkarın can suyu kredisini dört gözle beklediğinin altını çizerek, "Piyasa koşullarında esnafımızın nakit sıkıntısının giderilmesi için sıfır faizli ve 12 ay geri ödemesiz can suyu kredisi hayati önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kahvehane, çay ocağı, internet kafe işletmecisi ve emlakçı esnafının da can suyu kredisinden faydalanması gerektiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Ardı ardına açılan zincir marketler ve AVM'lerle baş edemeyen esnafımızın birçok kalemde ödemek zorunda olduğu giderler var. Dükkan kirası, elektrik, su ve doğal gaz faturası, sosyal güvenlik primleri, vergiler ve yanında çalışan işçinin maaşı derken esnafın maliyetleri fazla. Veresiye defteri kullanan çok sayıda esnafımız var, nakit sıkıntısı yüzünden maliyetleri karşılamakta güçlük çekiyor. Öte yandan büyük sermayeyle de mücadele edip yeni teknolojik gelişmelere de ayak uydurmaya çalışıyorlar. Böyle bir dönemde esnaf ve sanatkarlara can suyu kredisi vermenin tam zamanı. Esnafa verilen küçük çaplı kredilerin ekonomideki etkisi büyük oluyor."

Anadolu Ajansı
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