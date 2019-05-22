Akşener'in iddiasını iki kurum da yalanladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin dünkü grup toplantısında "Yeni moda şu; çocuğa, eşe, dosta vakıf kurduruyorlar. Sonra devletin, milletin parasını bu vakıflara aktarıyorlar. Sadece İBB'den vakıflara 850 trilyon lira aktarılmış. Kimin vakfı olduğunu biliyorsunuz. Okçuluk Vakfı'na 16,5 trilyon lira yatırılmış. Yahu Malazgirt Meydan Muharebesi'nde bu kadar ok atılmadı." iadelerini kullanmıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabı Twitter'den İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasındaki iddialara ilişkin açıklamada bulundu. İBB'den yapılan açıklamada, "Sayın Meral Akşener'in bugün partisinin grup toplantısında dile getirdiği iddialar, daha önce de (02/02/2019) açıkladığımız gibi gerçek dışıdır. İBB'den hiçbir vakfa nakit para aktarımı kesinlikle söz konusu değildir" denildi.

Okçular Vakfı da bir açıklama yaparak, "Okçular Vakfı'na bugüne kadar İBB'den herhangi bir para aktarımı söz konusu değildir." dedi ve şunları ifade etti

"Sayın Meral Akşener, Okçular Vakfı'nın sosyal ve kurumsal yapısındaki bu hassasiyetini dikkate alarak açıklama yapması gerekirken, tamamen asılsız, mesnetsiz, hukuksuz ve gerçekle bağdaşmayan bu açıklamayı yapmasını akıl tutulması olarak niteliyor, reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Sayın Meral Akşener iddiasını ispatla mükelleftir. Bu iddiasını ispatlamaya davet ediyoruz. Aksi halde kendisini 'müfteri' ilan edeceğiz ve hakkında hukuki ve yasal yollara başvuruyoruz."