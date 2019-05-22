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YÖK 100/2000 doktora öğrencilerine 'ek burs' müjdesi

Yükseköğretim Kurulu 100/2000 Doktora Burs Projesi kapsamında eğitim alan öğrenciler, TÜBİTAK tarafından tanımlanmış başarı ölçütlerini yerine getirmek şartıyla "çift burs" imkanına kavuşacak- YÖK'ün bu yıl doktora öğrencilerine verdiği burs miktarı aylık 2 bin 250 lirayken, kriterleri yerine getirenler için miktar TÜBİTAK tarafından 4 bin 500 liraya tamamlanacak- TÜBİTAK'tan çift burs almak isteyenler, başvurularını 15-25 Ekim'de yapabilecek
 22 Mayıs 2019 11:05
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YÖK 100/2000 doktora öğrencilerine 'ek burs' müjdesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 100/2000 Doktora Burs Projesi kapsamında doktora eğitimi alan öğrencilere, TÜBİTAK tarafından tanımlanmış başarı ölçütlerini yerine getirmek şartıyla "çift burs" imkanı tanınacak.

AA muhabirinin Yükseköğretim Kurulu yetkililerinden aldığı bilgiye göre, ülkenin öncelikli alanlarındaki doktoralı insan kaynağına ihtiyacını karşılamak üzere, devlet üniversitelerinde bu eğitimi alan öğrencileri desteklemek amacıyla yükseköğretim tarihinde ilk kez "YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında doktora eğitimi alan bursiyer öğrenciler, yeni alınan kararla "çift burs" imkanına kavuşacak.

YÖK'ün bu kapsamda bu yıl verdiği burs miktarı çalışmayan öğrenciler için aylık 2 bin 250 lirayken, TÜBİTAK tarafından tanımlanmış başarı ölçütlerinden en az ikisini yerine getirebilenler "çift burs" imkanına sahip olacak.

Bu durumdaki öğrencilerin burs ödemeleri, TÜBİTAK tarafından aylık 4 bin 500 liraya tamamlanacak.

TÜBİTAK, tezli yüksek lisans, lisans sonrası bütünleşik doktora, tezli yüksek lisans sonrası doktora yapan T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda geçen Mavi Kart sahibi öğrencilere, 2211-Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı kapsamında destek sağlıyor.

- Çifte burs için başarı kriterleri

YÖK 100/2000 bursiyerleri, "TÜBİTAK 2211/A Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı", "2211/B Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Doktora Burs Programı", "2211/C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı" seçeneklerinden birine başvurarak, çift burs imkanına sahip olabilecek.

Öğrencilerin "çift burs" alabilmek için en az ikisini yerine getirmesi gereken kriterler şöyle:

"TÜBİTAK akademik dergilerinde yayımlanmış makale, SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış makale, uluslararası alan indekslerince taranan dergilerde yayımlanmış makale, ULAKBİM TR Dizin kapsamında yer alan dergilerde yayımlanmış bilimsel makale, bilimsel toplantılarda sunulmuş ve tam metni basılmış sözlü bildiri, başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 1 yıl BİDEB bursiyeri veya ARDEB proje bursiyeri olarak bir projede yer almış olmak."

TÜBİTAK 2211-Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı kapsamında 2019 yılı 2. dönem başvuruları, 15-25 Ekim'de alınacak.

Bu programlarla ilgili detaylı bilgiye "www.tubitak.gov.tr/bideb/2211" adresinden ulaşılabilecek.
Anadolu Ajansı
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