Öcalan'ın avukatları 8 yıl sora Gemlik'ten İmralı'ya hareket etti
|22 Mayıs 2019 11:22
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İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) yer alan habere göre Abdullah Öcalan'ın avukatları 8 yıl sonra ilk kez Gemlik'ten İmralı Adası'na hareket etti.
Edinilen bilgiye göre, İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Abdullah Öcalan 8 sene sonra adaya geçişin sağlandığı Gemlik'ten giden heyetle görüşecek. Bir kadın, bir erkek avukatı sabah 9:20 sıralarında Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı'na geldi.
Burada kimlik kontrolleri yapılan avukatların yanlarında iç çamaşır, günlük gazeteler ve bir kaç kitabı da getirdiği gözlendi. 2 avukat İlçe Emniyet Müdürlüğü, jandarma ve Cezaevi Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde Gemport Limanı'ndan İmralı Adası'na hareket etti.
Abdullah Öcalan mayıs ayının başlarında Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi ve avukatlarıyla bir görüşme yapmıştı. Ancak avukatlar bu görüşmeyi gerçekleştirmek için İstanbul'dan hareket etmişti. Bugünkü ziyaret 27 Temmuz 2011 tarihinden sonra avukatlarıyla Gemlik üzerinden yapılan ilk görüşme özelliğini taşıyor.
Öcalan en son 12 Ocak 2019'da kardeşi Mehmet Öcalan ile görüşmüştü.
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