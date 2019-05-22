'Seçimlerin üzerine şaibe çıkarmaya ilişkin ön hazırlıktır'
|22 Mayıs 2019 11:29
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- AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İstanbul seçimi öncesinde seçmen listeleri üzerindeki iddialara ilişkin, "Seçimler öncesindeki bu tür iddialar, aslında seçimlere gölge düşürmeye yönelik bir ön hazırlık olarak görülmeli. Bu iddialar ancak seçimlerin üzerine şaibe çıkarmaya ilişkin bir ön hazırlıktır. Hiç kimsenin böyle bir imkanı bulması da söz konusu değildir." dedi.
Akbaşoğlu, İstanbul'da yenilenecek Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde muhalefet ve birtakım medyanın ortaya koyduğu, "Dışarıdan seçmen getirilebilir mi?" "Seçmen kütüğünden silinme söz konusu mu?" şeklindeki açıklamalara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) herhangi bir şekilde seçmen listelerinde değişiklik olmayacağını açıkladığını belirten Akbaşoğlu, ayrıca YSK'nin, seçmen listelerinin 31 Mart seçimlerindekinin aynısının olacağını duyurduğunu ifade etti.
Kısıtlı seçmen, 31 Mart ile 23 Haziran arasında hayatını kaybedenlerle ilgili seçmen listesine şerh düşüleceğinin de YSK tarafından kararlaştırıldığını aktaran Akbaşoğlu, "Dolayısıyla seçimler öncesindeki bu tür iddialar aslında seçimlere gölge düşürmeye yönelik bir ön hazırlık olarak görülmeli. Bu iddialar ancak seçimlerin üzerine şaibe çıkarmaya ilişkin bir ön hazırlıktır. Hiç kimsenin böyle bir imkanı bulması da söz konusu değildir." diye konuştu.
Seçmen listelerinin bütün partilerin temsilcilerinin ellerinde olacağını, bütün partilerin temsilcilerinin de sandık kurullarında görev alacağını anımsatan Akbaşoğlu, değişecek tek şeyin, kanuna aykırı şekilde teşekkül ettirilen sandık kurulları olacağını kaydetti.
Kurumlara güvenmek gerektiğini vurgulayan Akbaşoğlu, şunları söyledi:
"CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, kendisine mazbata verilmeden önce, en güvendiğim kurum YSK'dir diyordu. Ancak kanuna uygun bir şekilde hareket edip, aynen CHP'nin Artvin Yusufeli'nde yaptığı itirazı haklı gören 11 kişiden müteşekkil YSK'nin, aynı kanun maddesine dayalı olarak AK Parti'nin yaptığı başvuruyu haklı gerekçe ve ispatlarla kabul ettiğinde, Kurum, kınamayla çete olmakla ve hakaretamiz durumlarla karşılaşmış oldu. Dolayısıyla işinize geldiği zaman 'Evet' işinize gelmediği zaman 'Hayır' denilmemeli. Her hal ve şart altında ilkesel bir yaklaşım içerisinde olunmalı ve YSK'nin bu konudaki sevk ve idaresine, kararlarına, kurumun kendisine ve seçimin bu konuda güvenli bir şekilde yapılacağı gerçeğine herkesin kendini hazırlaması gerekir."
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