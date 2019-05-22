Üniversitelerde yaz okulu ücretleri belirlendi
|22 Mayıs 2019 11:53
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Bildiğiniz gibi, 2547 sayılı Kanunun ek 26 ncı maddesine göre üniversitelerin yaz okulu açmaları halinde katılacak öğrencilerin ödeyecekleri yaz okulu ücretleri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmektedir.
Bu çerçevede, YÖK tarafından 2019 Yılı Yaz okulu ücretleri belirlenerek üniversitelere gönderilmiştir. Söz konusu yazıda, 7100 sayılı Kanunla yapılan düzenleme sonucunda doktorasını tamamlayan araştırma görevlilerinin aynı zamanda yaz okulunda ders görevi verilmesi halinde ek ders ücreti ve sınav ücreti alabilecekleri belirtilmiştir.
İŞTE YÖK YAZISI
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