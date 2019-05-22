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Bakan Kasapoğlu'ndan 'Tek Yürek' dizi setine ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Tek Yürek" dizisinin setini ziyaret ederek, oyuncular ve set ekibiyle bir araya geldi.
 22 Mayıs 2019 11:59
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Bakan Kasapoğlu'ndan 'Tek Yürek' dizi setine ziyaret

Zeytinburnu'nda bulunan buz pateni pistinde çekimleri devam eden dizinin setini ziyaret eden Kasapoğlu, çalışanlarla sohbet etti.

Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı açıklamada, dizinin sıkı bir takipçisi olduğunu söyledi.

Sporun birleştirici gücünün dizide görüldüğüne işaret eden Bakan Kasapoğlu, "Spor gerçekten her sorunu çözen güzel bir araç. Bu dizide her bir arkadaşımızın hikayesi, tüm gençlerimize model olacak nitelikte. Mahalle kültürü, arkadaşlık, dostluk, her biri bu dizide var. Bunlar bizim devam ettirmemiz gereken özellikler. Bu dizi, hem toplumsal noktada ortaya koyduğu mahalle kültürüne, komşuluğa, arkadaşlık duygusuna dayalı temalar hem de spor ruhunu gözler önüne sermesi açısından önemli." ifadelerini kullandı.

Zeytinburnu'ndaki buz pistinin böyle bir role araç olması nedeniyle duyduğu mutluluğu dile getiren Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"İstanbul'da Ataköy'de yapılan bir paten pisti vardı. Ondan sonra, sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığıyla beraber İstanbul, spor açısından çok farklı bir boyuta geldi. Biz de bakanlık olarak pek çok branşta olduğu gibi, buz pateni pistleriyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yine bir tanesini Zeytinburnu'nda inşa ediyoruz. Çok güzel bir tesis. Ankara'da açtığımız mükemmel bir tesisimiz de var."

- "Oğlum bu dizi sayesinde buz patenine başladı"

Bakan Kasapoğlu, oğlunun da "Tek Yürek" dizisinin sıkı bir takipçisi olduğunu aktardı.

Ekrana getirdikleri yapımlar için TRT'ye ve çalışanlarına teşekkür eden Kasapoğlu, "Oğlum bu dizi sayesinde buz patenine başladı. Bu dizi sayesinde buz pateni yapmak için ısrarcı bir şekilde tesislere gitmek istedi. Böyle diziler, bu tür yapımlar çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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