Mansur Yavaş: Başkentte temiz hava solunacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Başkentte temiz bir hava solunacak, su israfının önüne geçilecek ve bu sayede de doğal kaynaklarımız korunacak." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yavaş, başkentte yapı kullanma izin belgesi verilmesi şartı olarak konut sitelerinde elektrikli araçlar için şarj ünitesi kurulması ve yağmur suyu toplama havuzları yapılmasını özendireceklerini bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mansur Yavaş, proje sayesinde hem başkent ekonomisinin hem de ülke ekonomisinin kazanacağını ifade etti.

Yavaş, artan araç yoğunluğunun neden olduğu hava kirliliğinin önüne geçmek için acil önlemler alınması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Küresel ısınmayla en önemli doğal kaynaklarımızdan olan suyun israf edilmeden tüketimi çok büyük önem arz etmektedir. Hem doğal kaynakların verimli kullanılmasıyla ülkemizin ve Ankaralı vatandaşlarımızın ekonomisine katkıda bulunmak hem de taşıtların sebebiyet verdiği hava kirliliğine karşı elektrikli araç kullanımını bir nebze olsun desteklemeyi amaçlıyoruz. Başkentte temiz bir hava solunacak, su israfının önüne geçilecek ve bu sayede de doğal kaynaklarımız korunacak."

Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, doğal kaynakların kullanımını özendirecek çevreci projenin Ankara'da bir an önce yaygınlaştırılması için çalışacaklarını vurguladı.

Açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yer alan konut sitelerinde elektrikli araçların şarj edilebileceği bir sistem kurulmadan ve uygun büyüklükte sulama amaçlı yağmur suyu toplama deposu yapılmadan yapı kullanma izin belgesi verilmemesi, ayrıca mevcut sitelerde de bu uygulamanın teşvik edilmesi konusunda çalışmaların hızlandırıldığı kaydedildi.