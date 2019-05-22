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'Madem aynı gemideyiz, herkese birinci sınıf yolcu muamelesi yapılmalı'

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ:- "Kendimizi aynı gemide hissetmemiz için Cumhurbaşkanı'nın bu ülkede yaşayan herkese birinci sınıf yolcu muamelesi yapması gerekir. Lütfen bize, bu 'aynı gemideyiz' masalını anlatmasın"
 22 Mayıs 2019 12:02
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'Madem aynı gemideyiz, herkese birinci sınıf yolcu muamelesi yapılmalı'

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Kendimizi aynı gemide hissetmemiz için Cumhurbaşkanı'nın bu ülkede yaşayan herkese birinci sınıf yolcu muamelesi yapması gerekir. Lütfen bize, bu 'aynı gemideyiz' masalını anlatmasın." dedi.

Özdağ, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye politikasının "Müslüman Kardeşler" ideolojisine dayandığını ileri sürerek, bu politikanın 2011 yılından bu yana Türkiye'nin milli çıkarlarına ağır zararlar verdiğini söyledi.

Bu politikada ısrar edilmesi durumunda bedelinin daha da artacağını ve Türk milletinin sadece bugün değil gelecek nesiller boyunca da çok ağır bedeller ödemeye devam edeceğini ifade eden Özdağ, "Erdoğan'ın hatalı Suriye politikasının Türk milletine ödettiği ağır bedellerden birisi de Suriyeli sığınmacılardır." diye konuştu.

Türkiye'de 3.8 milyon kayıtlı, 1.5 milyon kayıtsız olmak üzere toplam 5.3 milyon Suriyelinin bulunduğunu dile getiren Özdağ, Türkiye'nin bazı bölgelerinin adeta Suriyeleştiğini, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay'ın geleceğinin bu politikalarda ısrar edilmesi halinde hiç iyi görünmediğini savundu.

Özdağ, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan 1/100.000 ölçekli Kilis şehir planında Kilis'in geleceğinin tamamen Suriyelilere terk edildiğini görüyoruz. Daha bugünden Türkler, Kilis'te azınlık durumundadır. Böyle giderse 2040 yılında Kilis'te Türklerin oranı yüzde 20'lere inerse kimse şaşırmasın. Ankara, İstanbul, İzmir'in bazı semtleri Şam'dan farksız hale gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı konuşmalarında, "Suriyeliler için 37 milyar dolar harcandığını" açıkladığını anımsatan Özdağ, gerçek rakamın en az 40 milyar dolar olduğunu öne sürdü.

- "Suriyeli sığınmacılar sorunu bütün dünyanın sorunudur"

Türkiye'nin dünyanın en borçlu ülkelerinden birisi olduğuna dikkati çeken Özdağ, şöyle devam etti:

"Yüzde 7.5-8 dolar faizi ile dış borç alan bir ülkenin yöneticileri Türk milletinin nafakasından keserek bonkörlük yapma hakkına sahip değildirler. Bu parayı cebinizden harcamıyorsunuz. Suriyeli sığınmacılar sorunu sadece Türk milletinin değil bütün dünyanın sorunudur. Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı sayısı bütün Avrupa ve Arap ülkelerindeki Suriyeli sığınmacı sayısından daha fazladır. Türkiye, Avrupa Birliği ve zengin Arap ülkeleri adına Suriyeli sığınmacılara bakmaktadır. Ne zengin Arap ülkeleri ne de Avrupa Birliği bu yükü Türkiye ile paylaşmamaktadır. Erdoğan ise Türk milletinin sırtından, 'tabii ki bakacağız, besleyeceğiz' diyerek Türk milletinin parasını harcamaya devam etmektedir."

Türkiye'nin çok ağır bir ekonomik krizden geçtiğini ve bu krizin Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizi olduğunu savunan Özdağ, "Bu krizin nedenlerinden birisi de hiç şüphesiz hatalı Suriye politikası ve Suriyeli sığınmacılar için harcanan paradır." dedi.

Gaziantep'in Suriyeli sığınmacıların yükünü en ağır ve fazla çeken kentlerden birisi olduğunu, Gaziantep'te resmi rakamlara göre 433 bin 664 Suriyeli sığınmacının yaşadığını dile getiren Özdağ, Gaziantep'te yaşanan sorunları anlattı. Özdağ, "Böyle bir ortamda Gaziantepli Eyüp Dal adlı kardeşimiz işsizliğe isyan ederek, AKP'li Şahinbey Belediyesi tarafından seçimden önce verilen iş sözü seçimden sonra yerine getirilmeyince kendisini yakmıştır. Şahinbey Belediyesinin internet sitesini açın, Suriyeli sığınmacılara yapmış oldukları yardımlardan nasıl övgüyle bahsettiğini göreceksiniz." diye konuştu.

Özdağ, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerinin Türkiye'nin bir numaralı meselesi olduğunu savunarak, "Geçtiğimiz günlerde MİT Başkanı'nın, Suriye'de Suriyeli yetkililerle temasta bulunduğuna dair bir haber çıktı. Umarım bu haber doğrudur ve umarım Suriye yönetimi ile görüşmeler başlar ve Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için bu ilk adım olur." ifadesini kullandı.

Bir basın mensubunun, "Cumhurbaşkanı'nın, Samsun'da verilen fotoğraf sonrası, 'hepimiz 82 milyonluk Türkiye gemisinin yolcularıyız' diye açıklaması oldu. Nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna Özdağ, şu yanıtı verdi:

"Aynı gemide olduğumuz doğru ama Cumhurbaşkanı, muhalefete düşman muamelesi yaptığı için hani Titanik batarken alt katlara kilitlenen ve yukarıya çıkmalarına izin verilmeyen 2. sınıfta seyahat eden yolcular vardı ya, bize 2., 3. hatta 4. sınıf yolcu muamelesi yapıyor. Kendimizi aynı gemide hissetmemiz için Cumhurbaşkanı'nın bu ülkede yaşayan herkese birinci sınıf yolcu muamelesi yapması gerekir. Lütfen bize bu 'aynı gemideyiz' masalını anlatmasın. Seçimden önce bize 'zillet' deyip seçimden sonra 'hadi başım sıkıştı millet olduk' dediği zaman bunun hiçbir inandırıcılığı olmuyor.

Samsun'da kendisi, 'hadi gelin' deyip parti genel başkanlarıyla 'aynı gemideyiz' diye bir tören düzenler ve o sırada Erzurum'da 19 Mayıs kutlama törenleri camide musalla taşının önünde, sorumsuz ve bir gün bunun hesabını verecek olan Erzurum Valisi tarafından kutlanırsa, Samsun'daki törenin de aslında ne kadar samimiyetsiz olduğu ortaya çıkıyor."

Anadolu Ajansı
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