Karamollaoğlu KESK heyetini kabul etti
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) heyetini makamında kabul etti.
|22 Mayıs 2019 12:27
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) heyetini makamında kabul etti.
KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Haber-Sen Genel Başkanı Musa Özdemir ve beraberindeki heyeti makamında kabul eden Karamollaoğlu'na, Bozgeyik ve beraberindeki heyet sendikal çalışmaları hakkında bilgi verdi.
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