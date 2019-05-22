Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı
Marmara Bölgesi'nin doğusunda bu akşam ve yarın etkili olması beklenen toz taşınımı nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
|22 Mayıs 2019 12:45
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Marmara Bölgesi'nin doğusunda bu akşam ve yarın etkili olması beklenen toz taşınımı nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) yarın akşam saatlerine kadar Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğini kaydedildi.
Açıklamada, toz taşınımı nedeniyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
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