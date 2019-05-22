Yeniçağ yazarının iddiası: İmamoğlu 5 puan farkla önde
Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, İmamoğlu'nun 5 puan farkla önde olduğunu iddia etti
|22 Mayıs 2019 12:46
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Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, İstanbul'da çok lüks bir otelde, bir anketçi, iki müteahhit ve çok üst düzey AK Parti'li yöneticinin bir araya geldiğine dair bir kulis yazdı.
Masada 23 Haziran'da yeniden yapılacak İstanbul seçimlerinin konuşulduğunu söyleyen Takan, anket şirketi sahibinin sesini oldukça yükselterek, "Ben size doğruları söylemek zorundayım. Ekrem İmamoğlu 5 puan farkla yarışı önde götürüyor" dediğini öne sürdü.
Ancak Takan, anketçinin, müteahhittin kim olduğunu söylemedi.
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