22 Mayıs 2019 tarihinde FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
|22 Mayıs 2019 14:01
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15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.
Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 22 Mayıs 2019 tarihi itibariyle haklarında gözaltı, tutuklama, kontrol tedbirleri ve yargı kararları Elazığ'da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı FETÖ operasyonunda Dişli'nin oğlu gözaltında, Baransu'nun kardeşi firari 'Bakan onayı ile TSK'da 1567 personel ihraç edildi' Firari FETÖ üyelerinin saklandığı 'öğrenci evleri'ne operasyon FETÖ firarisi hücre evinde yakalandı Örgütün 'dua listesinde' bulunan sanığa 7 yıl 6 ay hapis Örgütün 'dua listesinde' bulunan sanığa 7 yıl 6 ay hapis Samsun'da aranan FETÖ firarisi İstanbul'da yakalandı Kocaeli'de FETÖ'den 2 iş adamına 4 yıl ikişer ay hapis FETÖ'nün bilişim yapılanması da 'ankesör'ü kullanmış
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