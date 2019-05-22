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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya ve Ordu çevrelerinde sağanak bekleniyor
 22 Mayıs 2019 13:28
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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya ve Ordu çevrelerinde yerel düzeyde sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de ise toz taşınımı bekleniyor.
Anadolu Ajansı
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