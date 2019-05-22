Meteorolojiden sağanak uyarısı
Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya ve Ordu çevrelerinde sağanak bekleniyor
|22 Mayıs 2019 13:28
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Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya ve Ordu çevrelerinde yerel düzeyde sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de ise toz taşınımı bekleniyor.
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