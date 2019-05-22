Bakan Selçuk, iki ara tatilin sebebini anlattı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni ortaöğretim sistemi değişikliğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tatil süresinin değişmediğini söyleyen Bakan Ziya Selçuk, ara tatillerin öğrencilerin verimini arttırmak ve öğretmen eğitimlerinin başarılı geçmesini sağlamak için yapıldığını anlattı
|22 Mayıs 2019 13:42
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Haber Türk televizyonunda katıldığı canlı yayında, yeni ortaöğretim sistemiyle ilgili şunları söyledi:
Temelde okul ve tatil günü sayısı aynı. Haziranın en sonunda öğretmen eğitimi yapıldığında verimli olmuyor. Şimdi biz bunu daha verimli bir döneme aldık. Çocukların ne zaman ara vermesi gerekiyorsa bunu dikkate aldık.
Kıta Avrupası ve Anglosaksonlarda bu tip eğitimle var. Türkiye'de üç aylık yaz tatili tarım toplumu, böyle bir tatil gerekiyordu. Şimdi yaz tatilinin daha kısa olması gerekiyor. Boş boş bir ara tatilinden bahsetmiyoruz. Bunu fuar, projelerle ve etkinliklerle zenginleştirmek istiyoruz.
10 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|'Yeni lise modeliyle öğretmenlere ihtiyaç artacak'
22 Mayıs 2019 15:05
|Nazilli Belediye Başkanı: Doğmamış çocuklar borçlandırılmış
22 Mayıs 2019 14:59
|Bakan Varank'tan esnafa 'mağdur olmayın' uyarısı
22 Mayıs 2019 14:52
|Mustafa Destici: Öcalan'ın idam edilmesini istiyoruz
22 Mayıs 2019 14:46
|Karamollaoğlu: Hükümetin, S400'ler ile ilgili tavrını doğru buluyorum
22 Mayıs 2019 14:44
|İmamoğlu, seçim kampanyası yol haritasını açıkladı
22 Mayıs 2019 14:31
|Erdoğan: Hakimleri hedef göstermek ahlaksızlıktır
22 Mayıs 2019 14:21
|'Yargı Reformu Strateji Belgesi' 30 Mayıs'ta açıklanacak
22 Mayıs 2019 14:16
|Eczacılar için 230 milyon liralık iyileşme sağlandı
22 Mayıs 2019 13:59
|'Hedefimiz İstanbul'u en güvenli metropol haline getirmek'
22 Mayıs 2019 13:14