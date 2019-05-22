Bakan Selçuk, iki ara tatilin sebebini anlattı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Haber Türk televizyonunda katıldığı canlı yayında, yeni ortaöğretim sistemiyle ilgili şunları söyledi:

Temelde okul ve tatil günü sayısı aynı. Haziranın en sonunda öğretmen eğitimi yapıldığında verimli olmuyor. Şimdi biz bunu daha verimli bir döneme aldık. Çocukların ne zaman ara vermesi gerekiyorsa bunu dikkate aldık.

Kıta Avrupası ve Anglosaksonlarda bu tip eğitimle var. Türkiye'de üç aylık yaz tatili tarım toplumu, böyle bir tatil gerekiyordu. Şimdi yaz tatilinin daha kısa olması gerekiyor. Boş boş bir ara tatilinden bahsetmiyoruz. Bunu fuar, projelerle ve etkinliklerle zenginleştirmek istiyoruz.