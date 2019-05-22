Denizlerin 'Goncagül'ü Tunceli'de turizme hizmet edecek

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca turizm faaliyetlerinde kullanılması için Tunceli'ye bağışlanan "Goncagül" adlı tekne, düzenlenen etkinlikle hizmete alındı.

Gölcük Tersane Komutanlığından teknik ekip tarafından Tunceli'ye getirilen ve Uzunçayır Baraj Gölü'ne indirilen teknenin hizmete alınması sebebiyle Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de katılımıyla program düzenlendi.

Sonel, burada yaptığı konuşmada, güvenlik güçlerinin son yıllarda kentte terörle mücadelede başarılı sonuçlar almasından dolayı artık Tunceli'nin huzura kavuştuğunu söyledi.

Kentin su sporlarında gelişmesi ve turizme açılması için gondollar, sürat teknesi, jet-ski, gezi teknesi alarak halkın hizmetine sunduklarını ve bu çalışmaları geliştirmeye devam edeceklerini belirten Sonel, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız Tunceli'ye Goncagül adlı teknesini armağan etti. Bu güzel ve tarihi teknemiz Tunceli'de turizmine hizmet edecek." dedi.

Goncagül teknesinin Gölcük Tersane Komutanlığı personelince kente getirildiğini ve burada teknenin bakımının yapılmasının ardından kendilerine teslim edildiğini anlatan Sonel, şunları söyledi:

"Goncagül, vaktinde firkateynlerden üst düzey komutanlarımızı, cumhurbaşkanlarımızı, başbakanlarımızı, bakanlarımızı alıp gezdiren, ağırlayan teknedir, böyle manevi özelliği var. Özellikle Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza şükranlarımızı sunuyoruz, bizi mutlu ettiler, Tunceli'ye bu güzel ve anlamlı tekneyi uygun gördüler, kendilerine Tunceli halkımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah Goncagül bundan sonra Tunceli'de yöre insanımıza, Tunceli'yi gezmeye gelen insanlarımıza, turizme hizmet edecek. Goncagül, Tunceli'ye hayırlı, uğurlu olsun ona gözümüz gibi bakacağız."

Sonel, Tunceli'de son iki yılda doğa ve su sporlarıyla ilgili önemli altyapı eksikliklerinin giderildiğine ve şehrin önemli organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek noktaya geldiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Tunceli'miz artık turizm ve huzur şehri, şu an otellerimizde yer yok. 8-13 Haziran tarihleri arasında yapacağımız Dünya Rafting Şampiyonası'nda 20 ülkeden yüzlerce sporcu Tunceli'de olacak. Türkiye'de ilk defa yapılacak bu şampiyona Tunceli olarak bizim ev sahipliğimizde olacak. Bunlar Tunceli'miz, memleketimiz adına güzel gelişmeler."

Konuşmanın ardından Vali Sonel, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, kurum müdürleri ve vatandaşlar, Goncagül'ün de aralarında bulunduğu teknelerle Uzunçayır Baraj Gölü'nde gezinti yaptı.