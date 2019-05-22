Lise öğrencisinden 'kör nokta uyarı sistemi'

Zonguldak'ta bir lise öğrencisi, motosiklet sürücüleri için "kör nokta uyarı sistemi" tasarladı.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın himayesinde gerçekleştirilen "1'inci Kodlazon Festivali" kapsamında valilik binası önünde düzenlenen törende, Mesleki Eğitim Merkezi Elektronik Bölümü öğrencisi Hasan Barış Karakaş'ın motosiklet kullanıcıları için geliştirdiği "kör nokta uyarı sistemi" ilgi odağı oldu.

Karakaş, gazetecilere, proje fikrinin geçen yılın eylül ayında yaptığı bir trafik kazası sonucu ortaya çıktığını söyledi.

Motosikletin şasesine monte edilen elektronik ana kartın içinde iki sensörün yanı sıra bir mikro denetleyici olduğunu anlatan Hasan Barış Karakaş, şöyle konuştu:

"Bu sensörlerin biri açı sensörü, diğeri darbe sensörüdür. Örneğin motosiklet, sürtünme derecesinde bir açıda yere yattığı zaman bu sürücünün kaza yaptığı veya motosikleti sürttüğü anlamına geliyor. Kaza anında herhangi bir uzvunuzu kaybettiğiniz zaman yardım isteyemiyorsunuz, bilinciniz kapalı olabiliyor ya da çevrenizde size yardım edebilecek kimse olmayabiliyor. Bu durumda kaza yapan kişi kaderiyle baş başa kalmış oluyor. Biz bu durumu en aza indirebilmek için böyle bir sensör geliştirdik."

Karakaş, sensörlerin darbe alması durumunda android uygulama sayesinde kaza anında cep telefonuna bağlanıldığını anlatarak, "Telefona daha önce kaydettiğiniz bir numara ile motosiklet üzerindeki kart haberleşiyor. Darbe sensörü alarm verdiği zaman telefon rehberinizde daha önce tanımladığınız kişiye konumunuz mesaj olarak gidiyor. Ayrıca 80 karaktere kadar mesaj da gönderilebiliyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde yapılan bir yarışmada Zonguldak 2'ncisi olduk. Bu yarışmayla birlikte teknoparkta ön kuluçka girişimcilik ödülü aldık. Aynı zamanda patent masterimiz de teknopark tarafından karşılanıyor. Bu sayede yerli bir teknoloji geliştirmiş oluyoruz. Projenin yüzde 80'ini kendi imkanlarımızla yaptık." ifadelerini kullandı.