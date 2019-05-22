1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Her şey çocukların mutluluğu için

Antalya'da bir araya gelen gönüllü 100 kuaför, saçlarını kesip makyaj yaptığı 710 öksüz ve yetim çocuğu mutlu etti
 22 Mayıs 2019 14:05
Yazdır
Her şey çocukların mutluluğu için

Antalya'da bir araya gelen gönüllü 100 kuaför, saçlarını kesip makyaj yaptığı 710 öksüz ve yetim çocuğun mutluluğuna ortak oldu.

Kuaförler ve Manikürcüler Odası ile Kepez Kaymakamlığı tarafından Kepez Belediyesi, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) ve Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odasının desteğiyle "Gönül Köprüsü 5" sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında, 22 Mayıs Dünya Kuaförler Günü dolayısıyla Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, 710 çocuğun saçları kesildi, makyajları ve saçları yapıldı.

Saçlarını yaptıran kız çocukları, saçlarına taktırdıkları aksesuarlarla mutlu oldu. Etkinliğe gönüllü katılan 100 kuaför, çocukların yüzünü güldürmek için çalıştı.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, gazetecilere yaptığı açıklamada, anlamlı bir günde öksüz ve yetim çocukların saçlarının kesildiğini, onları mutlu ettiklerini söyledi.

Birlik olarak daha önce de farklı projeler düzenlediklerini aktaran Dere, 300 çocuğu meslek sahibi yaptıklarını bildirdi.

Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Odası Başkanı Tolgahan Demir ise Dünya Kuaförler Günü'nde eğlence programı düzenlemek yerine çocukları mutlu etmeyi tercih ettiklerini dile getirdi.

"Ramazan Bayramı öncesi çocuklarımızı mutlu etmek istedik. 710 çocuğumuzun saçını kesiyoruz, örgülerini, istedikleri modelleri yapıyoruz." diyen Demir, projenin ilkler arasında olduğunu savundu.

- "Çok mutlu oldum"

Kuaförlerden Gülşah Yurttaş ise etkinliğe severek katıldıklarını ifade etti.

Dükkanlarını kapatıp geldiklerini anlatan Yurttaş, "Çocuklarımız çok tatlılar, saçlarına uygun modelleri yapıyoruz. Çocuklarımız mutlu olsunlar diye aksesuar getirdik." dedi.

Hatice Okal da ihtiyacı olan çocukların yüzünü güldürmenin çok önemli olduğunu bildirdi.

Çocuklardan 10 yaşındaki Cansu Çetinkaya, kuaföre gitmeyi çok sevdiğini belirterek, "Saçlarım tam istediğim gibi bukle bukle oldu, çok mutluyum." dedi.

6 yaşındaki Muhammet Emin de saçının yeni modelini sevdiğini söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Patates tarlada 1,4 liraya kadar geriledi
22 Mayıs 2019 15:07		 İmece usulü film çekti, Cannes'e ismini yazdırdı
22 Mayıs 2019 14:55
Kaydıraklı ofiste 'sallanarak' çalışma imkanı
22 Mayıs 2019 14:25		 Denizlerin 'Goncagül'ü Tunceli'de turizme hizmet edecek
22 Mayıs 2019 13:46
Meteorolojiden sağanak uyarısı
22 Mayıs 2019 13:28		 Mobil İSKİ 300 bin vatandaşa hizmet verdi
22 Mayıs 2019 13:05
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
22 Mayıs 2019 06:30		 Adana'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı
22 Mayıs 2019 01:20
Hakkari'yi 13 kadın süslüyor
21 Mayıs 2019 23:01		 Çok sevdiği acı, dilini yakınca gerçeği öğrendi!
21 Mayıs 2019 22:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:18 - TBMM saldırganları tutuklandı15:07 - Patates tarlada 1,4 liraya kadar geriledi15:05 - 'Yeni lise modeliyle öğretmenlere ihtiyaç artacak'14:59 - Nazilli Belediye Başkanı: Doğmamış çocuklar borçlandırılmış14:55 - İmece usulü film çekti, Cannes'e ismini yazdırdı14:52 - Bakan Varank'tan esnafa 'mağdur olmayın' uyarısı14:46 - Mustafa Destici: Öcalan'ın idam edilmesini istiyoruz14:44 - Karamollaoğlu: Hükümetin, S400'ler ile ilgili tavrını doğru buluyorum14:40 - TBMM Genel Kurulu toplandı14:35 - Torba teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
14:33 - DEAŞ'ın 'medya sorumlusu'na hapis cezası14:31 - İmamoğlu, seçim kampanyası yol haritasını açıkladı14:25 - Kaydıraklı ofiste 'sallanarak' çalışma imkanı14:21 - Erdoğan: Hakimleri hedef göstermek ahlaksızlıktır14:16 - 'Yargı Reformu Strateji Belgesi' 30 Mayıs'ta açıklanacak14:12 - Şanlıurfa merkezli kredi kartı dolandırıcılığı operasyonu: 38 gözaltı14:05 - Her şey çocukların mutluluğu için14:04 - Etik Kurul, 6 aydır karar yayınlamıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğretmenlerin, yaramazlık yapan öğrencinin kulağını çekmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Kısa dönem askere 2 bin lira maaş
Mevcut askerler yeni askerlik sistemi ile terhis olabilir
Binali Yıldırım'dan af açıklaması
Hesabına yanlışlıkla gönderilen 1 kg altını iade etti
FETÖ operasyonunda Dişli'nin oğlu gözaltında, Baransu'nun kardeşi firari
FETÖ'nün, 'ankesör'le iletişim kurduğu ikinci meslek grubu
Yeniçağ yazarının iddiası: İmamoğlu 5 puan farkla önde
Toplu sözleşmede, yabancı dil tazminatı miktarları artırılmalı!
Akşener'in iddiasını iki kurum da yalanladı
'Bakan onayı ile TSK'da 1567 personel ihraç edildi'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yürek sürgünü 1
raw food 2
susmak 3
İstanbul havaalanı 1
insanın kusurunu aramak 1
işine bisiklet ile giden takım elbiseli adam 1
karnıyarık 1
ruh adam 1
İftarda dunyayi yiyip maden suyundan medet ummak 2
ölüm haberi almak 2
SON İLANLAR
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingen Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 2 İşçi Alacak
Niğde Aktaş Belediyesi 3 İşçi Alacak
Manisa Sart Amerikan Harfiyat Başkanlığı Geçici 90 İşçi Alacak
Karaman Karacaoğlan Elektirik Üretim İnş 1 İşçi Alacak
Ankara Türksmd 20 İşçi Alacak
Adana Feke Belediyesi 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Torul Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam