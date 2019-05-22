1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan: Hakimleri hedef göstermek ahlaksızlıktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakimlere çete yaftası vurup hedef göstermek densizlik, had bilmezlik ve ahlaksızlıktır. 40 yıldır siyasetin içinde olan biri olarak bunları politikanın yüz karası olarak değerlendiriyorum
 22 Mayıs 2019 14:21
Yazdır
Erdoğan: Hakimleri hedef göstermek ahlaksızlıktır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'ne katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Devlet, adalet üzerinde yükselir, gelişir, güçlenir. Bugün dünyada en çok ihtiyaç duyulan adalettir. Bizim uluslararası tüm platformlarda dile getirdiğimiz dünya beşten büyüktür çağrımız var. Bu adalet arayışının tezahürüdür. Dünyanın beşten büyük olmadığını iddia eden bir anlayış bir yapı adil olamaz. BM Güvenlik Konseyi'nde beş ülke güya adalet dağıtıyor. Şu anda Arakan'da, Libya'da, Filistin'de, Kudüs'te adalet mi var?

Adalet konusundaki hassasiyetimizi kaybettiğimiz dönemlerde felaketler ardı ardına gelmiştir. Adalet teşkilatımız bir dönem vesayet güçlerinin, bir dönem FETÖ ihanet çetesinin hatta avukatlar boyutunda baktığımızda diğer bazı terör örgütlerinin ağır saldırılarına maruz kaldı. Yargı kurumlarını hakiki manada millet adına karar veren ve devleti için çalışan bir yapı haline getirmek için çok büyük mücadeleler verdik.

Adalet yolundan sapanların akıbeti yine hukuk içinde hesap vermektir. Türkiye'nin hukuk devleti niteliği başka bir yola izin vermez. Bana göre öncelikli olan kanun değil hukuktur. Kanun yazılır geçer kağıt üzerinde kalır. Hukuk hak ile halk arasındaki bütünlüğün ta kendisidir.

Hakim ve savcı işini kötü yaptığında toplumun vicdanında telafisi olmayan bir yara açabilir. Adalet bayrağı yükseldiğinde dünyada tek bir yoksul , tek bir mazlum kalmaz.

YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından bazı siyasetçilerin sınırları zorladığını görüyoruz. Dün yine bir siyasi parti genel başkanı yargı mensuplarıyla ilgili insanlık dışı sözler sarf etti. Anayasanın 138. maddesi çok açık ve net. Yargı mensuplarına ima dahi edemezsiniz deniyor. Öyle ileri gittiler ki küfretmedikleri kaldı. Zaman zaman ben de eleştiri yapıyorum ama hakaret ve küfür edemezsin.

Hukukun verdiği kararlar eleştirilemez mi? Eleştirilebilir. Biz de geçmişte pek çok mahkeme kararını eleştirdi. Benim partim anayasa değiştirebilecek güce bile sahip olduğunda kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Hakimlere çete yaftası vurup hedef göstermek densizlik, had bilmezlik ve ahlaksızlıktır. 40 yıldır siyasetin içinde olan biri olarak bunları politikanın yüz karası olarak değerlendiriyorum.

Yargı mensuplarından bu tür densizliklere gözlerini kapalı tutmalarını istiyorum ama yine yargı içinde haklarını aramalarını istiyorum. Türkiye adamına göre adalet uygulayan çetelerden çok çekti."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
40 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Yeni lise modeliyle öğretmenlere ihtiyaç artacak'
22 Mayıs 2019 15:05		 Nazilli Belediye Başkanı: Doğmamış çocuklar borçlandırılmış
22 Mayıs 2019 14:59
Bakan Varank'tan esnafa 'mağdur olmayın' uyarısı
22 Mayıs 2019 14:52		 Mustafa Destici: Öcalan'ın idam edilmesini istiyoruz
22 Mayıs 2019 14:46
Karamollaoğlu: Hükümetin, S400'ler ile ilgili tavrını doğru buluyorum
22 Mayıs 2019 14:44		 İmamoğlu, seçim kampanyası yol haritasını açıkladı
22 Mayıs 2019 14:31
'Yargı Reformu Strateji Belgesi' 30 Mayıs'ta açıklanacak
22 Mayıs 2019 14:16		 Eczacılar için 230 milyon liralık iyileşme sağlandı
22 Mayıs 2019 13:59
Bakan Selçuk, iki ara tatilin sebebini anlattı
22 Mayıs 2019 13:42		 'Hedefimiz İstanbul'u en güvenli metropol haline getirmek'
22 Mayıs 2019 13:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:18 - TBMM saldırganları tutuklandı15:07 - Patates tarlada 1,4 liraya kadar geriledi15:05 - 'Yeni lise modeliyle öğretmenlere ihtiyaç artacak'14:59 - Nazilli Belediye Başkanı: Doğmamış çocuklar borçlandırılmış14:55 - İmece usulü film çekti, Cannes'e ismini yazdırdı14:52 - Bakan Varank'tan esnafa 'mağdur olmayın' uyarısı14:46 - Mustafa Destici: Öcalan'ın idam edilmesini istiyoruz14:44 - Karamollaoğlu: Hükümetin, S400'ler ile ilgili tavrını doğru buluyorum14:40 - TBMM Genel Kurulu toplandı14:35 - Torba teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
14:33 - DEAŞ'ın 'medya sorumlusu'na hapis cezası14:31 - İmamoğlu, seçim kampanyası yol haritasını açıkladı14:25 - Kaydıraklı ofiste 'sallanarak' çalışma imkanı14:21 - Erdoğan: Hakimleri hedef göstermek ahlaksızlıktır14:16 - 'Yargı Reformu Strateji Belgesi' 30 Mayıs'ta açıklanacak14:12 - Şanlıurfa merkezli kredi kartı dolandırıcılığı operasyonu: 38 gözaltı14:05 - Her şey çocukların mutluluğu için14:04 - Etik Kurul, 6 aydır karar yayınlamıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğretmenlerin, yaramazlık yapan öğrencinin kulağını çekmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Kısa dönem askere 2 bin lira maaş
Mevcut askerler yeni askerlik sistemi ile terhis olabilir
Binali Yıldırım'dan af açıklaması
Hesabına yanlışlıkla gönderilen 1 kg altını iade etti
FETÖ operasyonunda Dişli'nin oğlu gözaltında, Baransu'nun kardeşi firari
FETÖ'nün, 'ankesör'le iletişim kurduğu ikinci meslek grubu
Yeniçağ yazarının iddiası: İmamoğlu 5 puan farkla önde
Toplu sözleşmede, yabancı dil tazminatı miktarları artırılmalı!
Akşener'in iddiasını iki kurum da yalanladı
'Bakan onayı ile TSK'da 1567 personel ihraç edildi'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
engin günaydın 4
yazarak içini dökmek 4
işine bisiklet ile giden takım elbiseli adam 1
İtaat etmek 1
çuvaldız 1
82 milyon aynı gemideyiz 4
refik halit karay 1
susmak 3
çiftçi 5
işe yürüyerek gelmek 1
SON İLANLAR
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingen Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 2 İşçi Alacak
Niğde Aktaş Belediyesi 3 İşçi Alacak
Manisa Sart Amerikan Harfiyat Başkanlığı Geçici 90 İşçi Alacak
Karaman Karacaoğlan Elektirik Üretim İnş 1 İşçi Alacak
Ankara Türksmd 20 İşçi Alacak
Adana Feke Belediyesi 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Torul Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam