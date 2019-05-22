DEAŞ'ın 'medya sorumlusu'na hapis cezası

Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Suriyeli sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan ve DEAŞ'ın "medya sorumlusu" olduğu iddia edilen Suriye uyruklu Abdülbasit Abdülaziz H. ile avukatı ve tercüman katıldı.

Cumhuriyet savcısı geçen celse açıkladığı mütalaayı tekrarlayarak, sanığın tutukluluk halinin devamı ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Sanık Abdülbasit Abdülaziz H, esasa ilişkin savunmasında, emniyette baskı altında ifade verdiğini ve bunu kabul etmediğini öne sürdü.

"Birisi benden para istedi, başka bir sülaleden. Dolayısıyla vermeyince beni tehdit etti, 'Seni ihbar ederim.' dedi. 'Parayı verirsen gelip ifademi değiştiririm.' diyerek bana şantaj yapmaktadır. Beni ihbar eden şu an Suriye'dedir, isminin Mahmut olduğunu biliyorum." diyen sanık, "Zaten bir sürü Suriyeli Türkiye'ye iltica etti. Bunların birçoğu işsizdir, birbirlerine iftira yapmaktadırlar. Türkiye'ye kendimizi can güvenliği açısından emniyette hissettiğimiz için geldik. Kesinlikle herhangi bir örgütsel oluşum içerisinde değilim." ifadelerini kullandı.

Avukat Heyam Fidan da mütalaaya katılmadıklarını, müvekkilinin suç işlediğine dair somut delil olmadığını savundu.

Suriye'deki iç savaş başladığında müvekkilinin 15 yaşında olduğuna dikkati çeken Fidan, "Müvekkil, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalıdır. Jandarmanın cumhuriyet savcılığına gönderdiği yazıda, sanığın örgütsel bir faaliyet içinde bulunduğuna ilişkin bir tespit yapıldığı, sadece teyide muhtaç bilgiler bulunduğu yazılıdır. Müvekkilin telefonunda 848 video çıkmıştır. İddia makamı sanığın lehine olacak hiçbir videoyu dikkate almamış, sadece tek bir videoyu dikkate almıştır. O video da Ebubekir Bağdadi'nin kendisini halife ilan ettiği videodur. Bu video dünya genelinde yaygın bir kesim tarafından izlenmiştir ve müvekkil de sadece izleyicilerden birisidir. Dolayısıyla sadece bir videodan hareketle örgüt üyeliğinin tesis edilmesi hukuka aykırıdır." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.