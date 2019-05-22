TBMM Genel Kurulu toplandı
|22 Mayıs 2019 14:40
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Sancar, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.
AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Balıkesir'e ilişkin yaptığı gündem dışı konuşmada, Balıkesir'in yıl boyunca aralıksız turizm imkanı bulunabilecek bir şehir olduğunu belirtti.
Balıkesir'in 20 ilçesi ve ziyaretçi sayısı ile turist yoğunluğunun en çok olduğu iller arasında yer aldığını belirten Şubaşı, Balıkesir'in 2018 yılında 3.5 milyon kişiyi misafir ettiğini aktardı.
Şubaşı, 31 Mart seçimlerinde Balıkesir'de Yücel Yılmaz'ın belediye başkanı seçilmesiyle görev değişikliğinin gerçekleştiğini belirterek, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin hiçbir şekilde 400 işçiyi işten çıkarmadığını, bu bilginin yanlış olduğunu ifade etti.
CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ise seçim bölgelerinin sorunlarına ilişkin birer gündem dışı konuşma yaptı.
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