Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hükümetin, S400'ler ile ilgili tavrını doğru buluyorum. Eğer bize bugüne kadar dost kabul ettiğimiz ülkelerden bir saldırı meydana geldiği takdirde kendimizi koruyacaksak, böyle bir yeni sisteme ihtiyaç var." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki gençlik merkezinde düzenlediği basın toplantısında, tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik ederek, bu ayın bereketinden herkesin faydalanması temennisinde bulundu.

İslam aleminin felaketlerle karşı karşıya olduğunu belirten Karamollaoğlu, "İşte burnumuzun dibinde Suriye, Yemen. Libya ve Mısır son zamanlarda farklı problemlerle karşı karşıya." diye konuştu.

Karamollaoğlu, Samsun'daki 19 Mayıs kutlamalarına değinerek, "19 Mayıs 1919'un 100. yıl dönümünde Samsun'daki kutlamalarda Cumhurbaşkanı bir adım attı ve bütün muhalefet liderlerini de Samsun'da bir araya gelmeye davet etti. Memnuniyet duyduk. Programımızı da ona göre ayarladık." ifadelerini kullandı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararı ile yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin, gerginlik içinde geçmemesini temenni ettiklerini belirten Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Biz adayımızla seçime gittiğimizi duyurduk ve şimdi de aynı şekilde devam edeceğiz. İsterse bize mensup olsun bazı kişilerin abartarak konuyu gündeme getirmelerini doğru bulmadığımı bir açıklama ile kamuoyuna duyurmuştum. Eğer İstanbul seçimlerini huzur içinde yapabilirsek, İstanbul seçimleri bundan sonraki iktidar muhalefet ilişkisine ışık tutacak mahiyette bir hava ortaya koyarsa, emin olun geleceğe ait ümitlerimiz artar kanaatindeyim."

- "Hükümetin, S400'ler ile ilgili tavrını doğru buluyorum"

Karamollaoğlu, Amerika'nın diğer ülkeler üzerindeki tavrına ve Akdeniz'de yaşanan gelişmelere işaret ederek, "Akdeniz'e 2 tane uçak gemisi geldi. Ne oluyor Akdeniz'de? Gördüğümüz kadarıyla bir şey yok. Bir doğal gaz paylaşımı var ama 2 tane uçak gemisinin gelmesini gerektiriyor mu? Basra Körfezi'ne bir uçak gemisi daha geldi. Yani Ortadoğu'ya bir çıkarma yapılacakmış intiba doğuruluyor." diye konuştu.

Hedefte öncelikle İran'ın olduğuna değinen Karamollaoğlu, "İran'a yapılan bir saldırı, aynı zamanda bilin ki Türkiye'ye yapılan bir saldırının ilk adımı olur. Böyle bir işe ABD'nin girişebileceğini tahmin etmiyorum. Sadece tehdit ediyor ama Akdeniz'de çıkarma doğrudan bizi tehdit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karamollaoğlu, Türkiye'nin bölgesini tehdit eden unsurlara karşı adım atması gerektiğini vurgulayarak, "Hükümetin, S400'ler ile ilgili tavrını doğru buluyorum. Eğer bize bugüne kadar dost kabul ettiğimiz ülkelerden bir saldırı meydana geldiği takdirde kendimizi koruyacaksak, böyle bir yeni sisteme ihtiyaç var. Ne kadar baskı yapılırsa yapılsın, inşallah burada bir vazgeçme ya da gevşeme meydana gelmez." dedi.